Microsoft та AWS загрожує антимонопольне розслідування у Великій Британії. Компанії контролюють 80% ринку хмарних послуг у країні

Microsoft та Amazon Web Services можуть потрапити під розслідування британських регуляторів через результати незалежного дослідження, яке виявило неефективність конкуренції на ринку хмарних сервісів. Про це пише The Wall Street Journal 28 січня.

Деталі

Управління з питань конкуренції та ринків Великої Британії повідомило, що попереднє дослідження виявило можливі наслідки відсутності конкуренції, зокрема підвищення витрат, зменшення вибору, інновацій та погіршення якості послуг для підприємств і організацій по всій країні.

Згідно з результатами дослідження, Amazon Web Services та Microsoft володіють 40% ринку хмарних послуг кожен, тоді як Google має набагато меншу частку. Група планує ухвалити остаточне рішення щодо ринку до 4 серпня.

У Microsoft розкритикували заяви регулятора та зазначили, що звіт «повинен бути зосереджений на прокладанні шляху до майбутнього Великої Британії, заснованого на штучному інтелекті, а не на застарілих продуктах, випущених у минулому столітті». Компанія вважає, що ринок хмарних обчислень є динамічним і конкурентним, він приваблює мільярдні інвестиції, нових учасників і швидкі інновації.

Натомість у Google заявили, що «натхненні» висновками CMA та готові співпрацювати з регуляторами. Обмежувальне ліцензування шкодить британським хмарним клієнтам, загрожує економічному зростанню та стримує інновації, і ми раді, що CMA визнало шкоду цих практик, заявили в компанії.

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Контекст

25 вересня 2024 року Google подав антимонопольну скаргу до Брюсселя проти Microsoft, звинувачуючи конкурента в тому, що він використовує своє програмне забезпечення Windows для привʼязки користувачів до хмарних сервісів Azure, ускладнюючи перехід на альтернативні платформи.

У скарзі, спрямованій до Європейської комісії, Google заявив, що Microsoft «експлуатує» залежність клієнтів від продуктів Windows, накладаючи обмеження на використання хмарних сервісів конкурентів. Підрозділ Alphabet Inc. стверджує, що умови ліцензування для Azure обмежують доступ до платформ-конкурентів, таких як Google Cloud і Amazon Web Services, що є порушенням законодавства ЄС про зловживання домінувальним становищем.