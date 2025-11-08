«Укрзалізниця» презентувала програму «УЗ-3000» , яка у тестовому режимі програма стартує вже у грудні. Програма передбачає до чотирьох безкоштовних поїздок для пасажирів у непікові місяці. Як нею скористатися?

Ключові факти:

Програма «УЗ-3000» має на меті підтримати пасажирські перевезення в непікові місяці та допомогти прифронтовим регіонам, повідомив голова правління «Укрзалізниці» Олександр Перцовський під час зустрічі із журналістами.

У грудні компанія планує запустити пілот програми, однак він буде обмежений і з фокусом на прифронтові регіони.

Кожен пасажир зможе безкоштовно проїхати 3000 км залізницею в цей період. Квитки для «безкоштовних кілометрів» можна буде придбати через додаток «УЗ». Однак для запобігання спекуляціям, купувати квитки можна буде лише на себе та на дитину.

Програма безоплатних кілометрів розрахована на квитки у плацкарт та купе. «Безкоштовні кілометри» також не діятимуть на закордонні поїздки.

В УЗ відмітили, що наразі йдеться про не більше чотирьох поїздок, або дві поїздки туди й назад на одного користувача. Проте ця кількість може змінюватися.

Щомісяця УЗ зможе виставляти 200-250 000 квитків у межах програми. «Розраховуємо, що кожен користувач програми здійснюватиме дві поїздки в один бік, таким чином, до 100 000 унікальних пасажирів зможе скористатися цією можливістю на місяць», – зазначив очільник «Укрзалізниці».

Програма не потребуватиме коштів з державного бюджету, запевнив Перцовський. Кошти на «УЗ-3000» будуть за рахунок ефективного використання наявних потужностей залізниці, а також динамічного ціноутворення в інших сегментах перевезень – СВ та «перший клас». За його словами, в найгіршому випадку програма коштуватиме компанії 400 млн грн доходу.

Контекст

«Я доручив пропрацювати спеціальну програму транспортної підтримки для всіх українців, і є вже пропозиції від «Укрзалізниці» – «УЗ-3000». Три тисячі кілометрів, щоб кожен зміг безкоштовно в межах України обрати залізничні маршрути: Львів – Київ, Київ – Дніпро, будь-які інші», – повідомив президент України Володимир Зеленський у зверненні в суботу, 1 листопада.

Втративши за 2021–2025 роки 49% вантажних перевезень, УЗ більше не може за їхній рахунок покривати збитки пасажирського сегменту. Компанія пропонує підвищити вантажні тарифи на 41,5% у 2026 році у два етапи та просить бюджетної підтримки, заявив заступник голови наглядової ради УЗ Сергій Лещенко на засіданні Верховної Ради 5 листопада.

У 2024 році збитки пасажирського сегменту зросли на 15,4% (до 18,1 млрд грн) і були покриті прибутком від вантажних перевезень (20,4 млрд грн). Загальна виручка УЗ зросла на 11,1% (до 102,87 млрд грн), але чистий збиток склав 2,71 млрд грн (проти прибутку 5,04 млрд грн у 2023-му).

На фінансування «Укрзалізниці» уряд виділить у 2025 році 13 млрд грн, ще 16 млрд грн компанія отримає від держави у 2026-му, повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.