«Укрзалізниця», втративши за 2021–2025 роки 49% вантажних перевезень, більше не може за їхній рахунок покривати збитки пасажирського сегменту. Компанія пропонує підвищити вантажні тарифи на 41,5% у 2026 році у два етапи та просить бюджетної підтримки. Про це заявив заступник голови наглядової ради УЗ Сергій Лещенко на засіданні Верховної Ради 5 листопада.

Деталі

Чистий збиток за 9 місяців 2025 року – 7,2 млрд грн, збитки від пасажирських перевезень у 2024-му – 18 млрд грн. «Індексація вантажних тарифів неминуча, але її слід проводити поступово, уникаючи шоків для промисловості, – у два етапи», – сказав він із трибуни Верховної Ради, куди його запросили депутати.

«Необхідно хоча б вийти на рівень індексу цін виробників. Це дасть 22,5 млрд грн, якщо з 1 січня підвищити на 27,5%, а з 1 липня – ще на 11%», – пояснив Лещенко.

Він наголосив, що ситуація з вантажами навряд чи покращиться: цього року втрачено практично всю вугільну галузь Донеччини, остання шахта – Білозірська – зупинена. Гірничо-збагачувальні комбінати припиняють роботу через війну. Крім того, зафіксовано 800 атак на залізничну інфраструктуру з пошкодженням 3000 об’єктів. «Компенсувати збитки можна лише за рахунок платників податків», – наголосив він.

Контекст

У проєкті держбюджету-2026 передбачено: 4,2 млрд грн – на розвиток міського пасажирського транспорту, 1,2 млрд грн – на модернізацію залізниці, 1,8 млрд грн – на постачання рейок у рамках проєкту з Францією.

За січень–червень 2025 року експортні перевезення УЗ скоротилися на 13,5% (до 38,7 млн т), внутрішні – на 11,7% (до 35,5 млн т), імпортні зросли на 5,4% (до 5,3 млн т). Пасажиропотік збільшився на 1,2% (до 13,52 млн осіб).

Прогноз УЗ (за проєктом держбюджету-2026):

збитки від пасажирських перевезень: 2025 – 20,8 млрд грн, 2026 – 22,3 млрд, 2027 – 24,7 млрд, 2028 – 29,4 млрд грн;

прибуток від вантажних: 2025 – 0,9 млрд грн, 2026 – 9,0 млрд, 2027 – 12,6 млрд, 2028 – 19,3 млрд грн.

У 2024 році збитки пасажирського сегменту зросли на 15,4% (до 18,1 млрд грн) і були покриті прибутком від вантажних перевезень (20,4 млрд грн). Загальна виручка УЗ зросла на 11,1% (до 102,87 млрд грн), але чистий збиток склав 2,71 млрд грн (проти прибутку 5,04 млрд грн у 2023-му).