Прослухати матеріал
Прослухати матеріал
02:33 хвилин
Уряд ухвалив рішення про звільнення сільгоспвиробників, що експортують власновирощенні сою та ріпак, від сплати 10% експортного мита за виконання ряду умов. Про це Forbes Ukraine повідомив представник уряду, обізнананий з перебігом голосування.
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною чотирьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас.
Деталі
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.