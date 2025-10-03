Підписка від 49 грн
Уряд унормував 10% експортне мито для виробників сої та ріпаку. Коли запрацює новий механізм

Влада Ясько /з особистого архіву
Влада Ясько
Forbes

1 хв читання

Уряд ухвалив рішення про звільнення сільгоспвиробників, що експортують власновирощенні сою та ріпак, від сплати 10% експортного мита за виконання ряду умов. Про це Forbes Ukraine повідомив представник уряду, обізнананий з перебігом голосування.

