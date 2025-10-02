Урядовий комітет 3 жовтня розглядатиме рішення про механізм звільнення виробників сої та ріпаку від 10% експортного мита. У разі його ухвалення, процедура має запрацювати вже наступного тижня. Народний депутат Ярослав Железняк оприлюднив проєкт постанови, яку планують підписати.

Деталі

Питання звільнення аграріїв від мита вже практично вирішене, а довідки від Торгово-промислової палати можна замовляти вже зараз, заявив заступник Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тарас Висоцький під час онлайн заходу Trend&Hedge Club, пише ASAP Agri.

Для підтвердження статусу виробника компанії повинні виконати такі кроки:

Внести дані про посіви до бази Державного аграрного реєстру (ДАР), вказавши площі та врожайність (не більше 3,5 т/га для сої та ріпаку).

Зареєструвати особистий кабінет на сайті ТПП.

Завантажити скан-копії необхідних документів, перелік яких опубліковано на сайті ТПП.

Подати електронну заявку.

ТПП розглядатиме подану інформацію та видаватиме експертний висновок для митниці протягом 1-2 днів, який підтверджуватиме статус виробника.

Висоцький уточнив, що висновки ТПП видаватимуться окремо на кожну партію продукції. Форвардні контракти можна укладати, але документи для митного оформлення потрібно подавати лише на фізичний обсяг після збору врожаю.

Наразі автоматизація процесу лише на стадії розробки. За прогнозами, повна інтеграція даних із податкових накладних, реєстрів та митних декларацій стане можливою з вересня 2026 року. До 1 грудня 2025 року всі аграрії зобов’язані зареєструвати свої посівні площі та врожайність у ДАР, причому обсяг підтверджень не може перевищувати фактичного виробництва.

Щодо повернення вже сплаченого мита, Висоцький зазначив, що це можливо лише після внесення змін до законодавства, які вже подані, але потребують окремої політичної дискусії. Аналітики Barva Invest додають, що шанси на повернення мита низькі через відсутність відповідного законодавчого механізму та дефіцит бюджету, що робить судові позови єдиним шляхом для вирішення цього питання.

ТПП поки не отримала від Кабміну детальних інструкцій і буде змушена діяти на основі ухваленого рішення, зазначають експерти Barva Invest.

Контекст

Законопроєкт ухвалили 16 липня, а 2 вересня його підписав Президент Володимир Зеленський. Закон набрав чинності 4 вересня 2025 року. Відповідно до нього, 10% мито на експорт сої та ріпаку діятиме для трейдерів до 2030 року, після чого знижуватиметься на 1% щорічно, доки не досягне 5%. Виробники та кооперативи, які експортують власно вирощену продукцію, звільняються від цього мита.

Хто отримає найбільшу вигоду від нового мита на олійні культури читайте у матеріалі Forbes Ukraine.