Правительство отменило 10% экспортную пошлину для производителей сои и рапса. Когда заработает новый механизм

Влада Ясько /из личного архива
Влада Ясько
Forbes

1 хв читання

Правительство приняло решение об освобождении сельхозпроизводителей, экспортирующих собственновыращенные сою и рапс, от уплаты 10% экспортных пошлин. Об этом Forbes Ukraine сообщил представитель правительства, осведомленный о ходе голосования.

