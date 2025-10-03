Прослухати матеріал
Прослухати матеріал
02:33 хвилин
Правительство приняло решение об освобождении сельхозпроизводителей, экспортирующих собственновыращенные сою и рапс, от уплаты 10% экспортных пошлин. Об этом Forbes Ukraine сообщил представитель правительства, осведомленный о ходе голосования.
Покупайте годовую подписку на шесть журналов Forbes Ukraine по цене четырех. Если вы цените качество, глубину и силу реального опыта, эта подписка именно для вас.
Подробности
Вы нашли ошибку или неточность?
Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.