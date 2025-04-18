Кабмін схвалив створення державного реєстру ГМО

Кабінет Міністрів України затвердив порядок ведення державного реєстру генетично модифікованих організмів (ГМО). Про це йдеться у повідомленні Міністерства аграрної політики від 18 квітня.
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Деталі
- Документ розроблений МінАПК відповідно до Закону «Про державне регулювання генетично-інженерної діяльності та державний контроль за розміщенням на ринку генетично модифікованих організмів і продукції».
- Нова постанова створює єдину інформаційну систему для обліку, моніторингу, зберігання та поширення даних про зареєстровані ГМО, що забезпечить прозорість у сфері біотехнологій.
- Очікується, що це підвищить безпеку для споживачів і відповідатиме зобов’язанням України за Угодою про асоціацію з ЄС.
- Документ також узгоджує українське законодавство з нормами ЄС щодо поводження з ГМО, сприяючи зменшенню ризиків для здоров’я людей і довкілля.
- Постанова вдосконалює контроль за ГМО, покращує інформування громадян і міжнародних партнерів та створює основу для розвитку біобезпеки в Україні.
- Набрання чинності відбудеться у вересні 2026 року разом із профільним законом, повідомило Мінагрополітики.
Контекст
У серпні 2023 року Верховна Рада ухвалила законопроєкт №5839 «Про державне регулювання генетично-інженерної діяльності та державний контроль за обігом генетично модифікованих організмів і генетично модифікованої продукції для забезпечення продовольчої безпеки».
Документ розмежовує повноваження державних органів, щоб уникнути дублювання функцій у сфері поводження з ГМО. Він також вдосконалює систему оцінки ризиків впливу ГМО на здоров’я людини та довкілля.
Законопроєкт запроваджує європейські механізми державної реєстрації ГМО. Крім того, він уточнює вимоги до маркування ГМ-продукції та встановлює правила її простежуваності. Документ посилює державний контроль у цій сфері та визначає відповідальність за порушення законодавства.
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