Підписка від 49 грн
Підписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купити
  • UA
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купити
  • UA

Що шукаємо?

Категорія
Новини
Дата

Кабмін схвалив створення державного реєстру ГМО

Олександр Пикало /з особистого архіву
Олександр Пикало
Forbes

1 хв читання

Кабінет Міністрів України затвердив порядок ведення державного реєстру генетично модифікованих організмів (ГМО). Про це йдеться у повідомленні Міністерства аграрної політики від 18 квітня.

Подарунок для справжніх лідерок та лідерів

Сертифікат Forbes — 365 днів доступу до якісної аналітики, інсайтів та історій успіху, що змінюють мислення. Купуйте зараз

Деталі 

  • Документ розроблений МінАПК відповідно до Закону «Про державне регулювання генетично-інженерної діяльності та державний контроль за розміщенням на ринку генетично модифікованих організмів і продукції».
  • Нова постанова створює єдину інформаційну систему для обліку, моніторингу, зберігання та поширення даних про зареєстровані ГМО, що забезпечить прозорість у сфері біотехнологій.
  • Очікується, що це підвищить безпеку для споживачів і відповідатиме зобов’язанням України за Угодою про асоціацію з ЄС. 
  • Документ також узгоджує українське законодавство з нормами ЄС щодо поводження з ГМО, сприяючи зменшенню ризиків для здоров’я людей і довкілля. 
  • Постанова вдосконалює контроль за ГМО, покращує інформування громадян і міжнародних партнерів та створює основу для розвитку біобезпеки в Україні. 
  • Набрання чинності відбудеться у вересні 2026 року разом із профільним законом, повідомило Мінагрополітики. 

Контекст 

У серпні 2023 року Верховна Рада ухвалила законопроєкт №5839 «Про державне регулювання генетично-інженерної діяльності та державний контроль за обігом генетично модифікованих організмів і генетично модифікованої продукції для забезпечення продовольчої безпеки». 

Документ розмежовує повноваження державних органів, щоб уникнути дублювання функцій у сфері поводження з ГМО. Він також вдосконалює систему оцінки ризиків впливу ГМО на здоров’я людини та довкілля.

Законопроєкт запроваджує європейські механізми державної реєстрації ГМО. Крім того, він уточнює вимоги до маркування ГМ-продукції та встановлює правила її простежуваності. Документ посилює державний контроль у цій сфері та визначає відповідальність за порушення законодавства.

Матеріали по темі

Ви знайшли помилку чи неточність?

Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.

Попередній слайд
Наступний слайд
Другий випуск 2025 року вже у передпродажу
Другий випуск 2025 року вже у передпродажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні