Кабмін схвалив створення державного реєстру ГМО

Кабінет Міністрів України затвердив порядок ведення державного реєстру генетично модифікованих організмів (ГМО). Про це йдеться у повідомленні Міністерства аграрної політики від 18 квітня.

Деталі

Документ розроблений МінАПК відповідно до Закону «Про державне регулювання генетично-інженерної діяльності та державний контроль за розміщенням на ринку генетично модифікованих організмів і продукції».

Нова постанова створює єдину інформаційну систему для обліку, моніторингу, зберігання та поширення даних про зареєстровані ГМО, що забезпечить прозорість у сфері біотехнологій.

Очікується, що це підвищить безпеку для споживачів і відповідатиме зобов’язанням України за Угодою про асоціацію з ЄС.

Документ також узгоджує українське законодавство з нормами ЄС щодо поводження з ГМО, сприяючи зменшенню ризиків для здоров’я людей і довкілля.

Постанова вдосконалює контроль за ГМО, покращує інформування громадян і міжнародних партнерів та створює основу для розвитку біобезпеки в Україні.

Набрання чинності відбудеться у вересні 2026 року разом із профільним законом, повідомило Мінагрополітики.

Контекст

У серпні 2023 року Верховна Рада ухвалила законопроєкт №5839 «Про державне регулювання генетично-інженерної діяльності та державний контроль за обігом генетично модифікованих організмів і генетично модифікованої продукції для забезпечення продовольчої безпеки».

Документ розмежовує повноваження державних органів, щоб уникнути дублювання функцій у сфері поводження з ГМО. Він також вдосконалює систему оцінки ризиків впливу ГМО на здоров’я людини та довкілля.

Законопроєкт запроваджує європейські механізми державної реєстрації ГМО. Крім того, він уточнює вимоги до маркування ГМ-продукції та встановлює правила її простежуваності. Документ посилює державний контроль у цій сфері та визначає відповідальність за порушення законодавства.