Деталі

Суд стягнув:

18,7% акцій (153 575 шт.) номіналом 7679 грн, що належали ТОВ «Трест»;

24,4% акцій (20 000 шт.) номіналом 10 000 грн, що належали «Group Sim Universal Limited»;

9% акцій (77 650 шт.) номіналом 2883 грн, що належали ТОВ «Агентство цінних паперів».

Акції були підконтрольні Кабаргіну, і суд визнав можливим їх конфіскацію як санкцію.

Сергій Кабаргін – російський бізнесмен, співвласник російського холдингу «Титан-2». Холдинг «Титан-2» здійснює будівництво об’єктів атомної та теплової енергетики, нафтогазової та хімічної промисловості та є стратегічним партнером російської державної корпорації з атомної енергії «Росатом». Холдинг «Титан-2» є генеральним підрядником у будівництві нових енергоблоків Ленінградської атомної електростанції – 2, Курської атомної електростанції – 2, повідомляв Мін’юст.

Контекст

АТ «Кіровоградське рудоуправління» розташоване в Кропивницькому районі, займається видобутком піску, гравію та глини, зокрема вогнетривкої каолінової. Каолін використовується для виготовлення високоякісних вогнетривких виробів, при виробництві керамічних матеріалів, таких як фарфор, фаянс, керамічна плитка, сантехніка, використовується в нафтовидобувній та нафтопереробній промисловості, також при виробництві косметичних засобів, гумових виробів, цементу та при очищенні води.

У червні 2023 року Служба безпеки України висунула підозру російському бізнесмену Сергію Кабаргіну, бенефіціарному власнику «Кіровоградського рудоуправління». За даними слідства, за вказівкою Кабаргіна сировина з українського підприємства постачалася нібито до третіх компаній, але насправді потрапляла до російських корпорацій «Росатом» і «Лукойл». Постачання здійснювалися через Боровичський комбінат вогнетривів у Росії. СБУ також встановила зв’язок бенефіціара «Кіровоградського рудоуправління» з російським військово-промисловим комплексом. Через підприємство нібито було перераховано до бюджету РФ близько 2,5 млрд рублів (приблизно $25,5 млн). Через це значна частина активів (включаючи корпоративні права) арештована та передана в управління Національному агентству з розшуку та менеджменту активів (АРМА). У 2023 році проти Кабаргіна ввели пʼятирічні санкції.

22 вересня АРМА оголосило конкурс на відбір управителя для акцій та активів «Кіровоградське рудоуправління» та повʼязаної з ним ДП «Мінерал».