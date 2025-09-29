Венчурні інвестиції у стартапи оборонного сектора у 2025 році зросли до $1,5 млрд в Європі, що робить цей рік найактивнішим за всю історію галузі. Про це йдеться у звіті The State of Defence Tech 2025 від компаній Dealroom та Resilience Media. Однак нездатність наздогнати США у ключових напрямах – зокрема, космічних технологіях та напівпровідниках для ШІ – може суттєво вплинути на подальший розвиток і безпекову стійкість Європи.

Деталі

На сферу оборонних технологій наразі припадає 6,2% від загального обсягу венчурного фінансування в Європі, тоді як до 2020 року цей показник не перевищував 1%. Зростання відбулося завдяки розвитку ШІ, робототехніки та автономних систем, які стали основними рушіями глобального прогресу в технологіях безпеки та стійкості.

Звіт наголошує, що Європа утримує світове лідерство у венчурному фінансуванні квантових технологій, але значно відстає в космічних технологіях, а також у виробництві чипів і процесорів для штучного інтелекту. Мікрочипи (напівпровідники) для ШІ відіграють критичну роль у збереженні стійкості ланцюгів постачання та забезпеченні суверенного обчислювального потенціалу.

Значний вплив на зростання європейського оборонно-технологічного сектору має військова традиція Великої Британії. За даними звіту, кожен сьомий засновник оборонного стартапу має досвід служби в армії чи роботи в Міністерстві оборони.

За цим критерієм Велика Британія лідирує з 30 такими фаундерами. Аналогічна тенденція спостерігається й серед керівництва компаній: понад 12% топменеджерів європейських оборонних стартапів мають військовий досвід або досвід у Міноборони, найчастіше на посадах CSIO (Chief Security Information Officer) або CSO (Chief Security Officer). Тут також попереду Велика Британія з 41 топкерівником, що більш ніж удвічі перевищує показник Франції, яка посідає друге місце.

Рекордні інвестиції в європейські оборонні технології у 2025 році були підкріплені великими раундами фінансування, наприклад, €600 млн ($698,5 млн), які в червні залучив німецький стартап Helsing. Кількість унікальних інвесторів у секторі швидко збільшується: за прогнозами, до кінця 2025 року їхня кількість зросте вчетверо порівняно з 2019 роком.

Обсяг венчурного фінансування з боку 27 країн ЄС стабільно зростає з 2022 року, коли повномасштабне вторгнення Росії в Україну привернуло увагу інвесторів до питань європейської та глобальної безпеки.

Для порівняння: загальні витрати на оборону в ЄС у 2025 році, за прогнозами Європейського оборонного агентства, становитимуть 2,1% ВВП, що вперше дозволить досягти історичної цілі НАТО в 2%, хоча новий орієнтир у 3,5% все ще далекий. Водночас США домінують у венчурному інвестуванні в оборонні технології серед країн НАТО, забезпечивши 85% від загального обсягу в 2025 році.

Загалом члени НАТО залучили $9,1 млрд цього року, що вже перевищує на понад два мільярди доларів суму за весь 2024 рік.

У звіті The State of Defence Tech 2025 штучний інтелект в обороні, робототехніка та автономні системи визначені як ключові фактори зростання сектора з 2019 року. Однак, попри динаміку, виявлено «сліпі зони» в європейському венчурному фінансуванні. Лише 12% глобальних інвестицій у проєкти запуску космічних апаратів з 2022 по 2025 рік припадало на Європу.

Частка інвестицій у мікросхеми та процесори для ШІ з європейського регіону за цей період склала всього 6%. Уряди країн, зокрема Великої Британії та Франції, визнали це потенційною вразливістю та розпочали співпрацю з провідними американськими виробниками мікросхем для розширення власної інфраструктури ШІ. Крім того, на розробку та виробництво дронів Європа спрямовує лише 25% глобального венчурного фінансування, тоді як США забезпечують 53%.

Водночас Європа лідирує у сфері квантової криптографії, де її частка в глобальному венчурному фінансуванні сягає 88%. Попри загальне зростання, значна частина обсягів інвестицій у Європі припадає на окремі великі раунди, такі як $600 млн для Helsing, а також фінансування Multiverse Computing, Quantum Systems, Cambridge Aerospace, STARK та ARX Robotics.

Німеччина є лідером у Європі як за абсолютними показниками, так і за часткою у венчурному фінансуванні, головним чином завдяки успіху Helsing. Мюнхен очолює список європейських міст за розвитком оборонних технологій, за ним ідуть Лондон і Париж. Чотири з десяти найбільших центрів зосереджені у Великій Британії, що свідчить про розподілену присутність без домінуючого міста. Нові кластери формуються в Лісабоні та Мадриді, які також залучають дедалі більше інвестицій.

Контекст

Resilience Media – медіаплатформа, що фокусується на оборонних технологіях у межах НАТО та країн-партнерів. Організовує заходи, такі як Resilience Conference і London Defence Tech Week, для обговорення технологій в обороні та національній безпеці.

Dealroom.co – платформа, створена в Амстердамі у 2013 році, що надає дані про стартапи, компанії та технологічні екосистеми. Співпрацює з інвесторами, підприємцями й урядами, забезпечуючи прозорість і аналітику щодо стартапів і венчурного капіталу.