Український фонд стартапів (УФС) анонсував нову грантову програму, де компанії зможуть отримати до €40 000 безповоротної фінансової допомоги. Про це Forbes Ukraine повідомила пресслужба УФС.

Ключові факти

Загальний бюджет програми Startup EDGE за підтримки проєкту EU4Innovation East від ЄС – €1 млн. Стартапи на стадії pre-seed можуть претендувати на безповоротний грант до €20 000. На стадії seed – до €40 000.

Взяти участь у програмі можуть:

Deep Tech стартапи, що розвивають продукти на базі штучного інтелекту та машинного навчання, біотехнологій та науки про життя, медичних технологій, робототехніки, передових матеріалів та виробництва, квантових обчислень, інтернету речей, кібербезпеки, космічних технологій, електроніки, фотоніки, 5G, Web 3.0 тощо.

Green Tech: сталий розвиток, відновлювана енергія, чисті технології, рішення для економії ресурсів та зменшення негативного впливу на довкілля.

EdTech: цифрові освітні рішення і технології для трансформації навчання та підвищення доступності знань.

Процес подання заявок відбуватиметься через вебпортал УФС. Дату буде оголошено додатково на сторінках фонду й проєкту EU4Innovation East.

Кожна заявка пройде багатоетапний процес оцінки, включаючи внутрішні перевірки на відповідність, експертну оцінку, подання заявки конкурсній комісії та остаточне схвалення наглядовою радою фонду.

Контекст

Український фонд стартапів було запущено у 2019-му під парасолькою Мінцифри. Після 24 лютого фонд перейшов на військові рейки і де-факто заморозив фінансову підтримку цивільних розробок. З літа 2023-го активною була лише програма грантів до $35 000 на defence-проєкти, відновлення й проєкти подвійного призначення.

До цього моменту фонд був одним із найактивніших ангельських інвесторів, видав $8,2 млн грантів 352 командам, левову частку з них – у рамках грантової програми на $25 000–50 000, що фінансувалася з держбюджету.

У лютому 2024-го він перезапустив цю грантову програму для цивільних проєктів. Загальний бюджет програми – $2,5 млн.

Загалом в Україні приблизно 60 стартапів на 1 млн населення, тоді як у Європі – у середньому приблизно 500, казала Forbes у серпні заступниця міністра цифрової трансформації Наталя Денікеєва.