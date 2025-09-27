Французький венчурний фонд Phoenix Tech Fund залучив перші €40 млн. Їх надали Європейський інвестиційний банк (ЄІБ), Французький державний інвестбанк (Bpifrance) та Французька агенція розвитку (AFD). Phoenix Tech Fund інвестуватиме винятково в українські проєкти. Про це повідомляє репортерка Forbes із пресконференції.

Ключові факти

Цільовий обсяг фонду — €50 млн. ЄІБ виділяє у Phoenix Tech Fund €15 млн. Bpifrance — €10 млн. AFD, що надає інвестиції через дочірню структуру Proparco, — €5 млн. Ще одного інвестора фонд не розголошує.

У фонд також вкладаються приватні інвестори, зокрема засновник виробка бездротових пристроїв Parrot Анрі Сейду — €2,5 млн. Ще один чек на €7 млн надав інший підприємець, імʼя якого не розголошується, каже у коментарі Forbes керівний директор Домінік Піоте. Таким чином сума зібраних коштів — €40 млн.

Phoenix Tech Fund планує інвестувати в українські стартапи на ранніх стадіях розвитку (pre-seed та seed). Один стартап може отримати до €2 млн.

Фокусу на конкретних індустріях немає. «Нас цікавить лише команда. Ми хочемо бачити найкращих у нашому портфелі», – сказав Піоте.

Контекст

Phoenix Tech Fund підтримуватиме стартапи, засновані принаймні одним українським підприємцем та з командою в Україні, що орієнтовані на глобальний ринок. Вперше про плани створення цього фонду стало відомо у 2023-му році, втім тоді команда не змогла залучити кошти.

Керівні партнери — колишній топменеджер фінансової корпорації Citigroup Чарльз Вайтхед та Домінік Піоте. До літа 2022-го Піоте був генеральним директором київського інноваційного парку Unit City Василя Хмельницького.

Серед радників – співзасновник AeroDrone і ексзаступник глави Адміністрації президента України (2014-2018) Дмитро Шимків.