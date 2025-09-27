Французький венчурний фонд Phoenix Tech Fund залучив перші €40 млн. Їх надали Європейський інвестиційний банк (ЄІБ), Французький державний інвестбанк (Bpifrance) та Французька агенція розвитку (AFD). Phoenix Tech Fund інвестуватиме винятково в українські проєкти. Про це повідомляє репортерка Forbes із пресконференції.
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною чотирьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас.
Ключові факти
- Цільовий обсяг фонду — €50 млн. ЄІБ виділяє у Phoenix Tech Fund €15 млн. Bpifrance — €10 млн. AFD, що надає інвестиції через дочірню структуру Proparco, — €5 млн. Ще одного інвестора фонд не розголошує.
- У фонд також вкладаються приватні інвестори, зокрема засновник виробка бездротових пристроїв Parrot Анрі Сейду — €2,5 млн. Ще один чек на €7 млн надав інший підприємець, імʼя якого не розголошується, каже у коментарі Forbes керівний директор Домінік Піоте. Таким чином сума зібраних коштів — €40 млн.
- Phoenix Tech Fund планує інвестувати в українські стартапи на ранніх стадіях розвитку (pre-seed та seed). Один стартап може отримати до €2 млн.
- Фокусу на конкретних індустріях немає. «Нас цікавить лише команда. Ми хочемо бачити найкращих у нашому портфелі», – сказав Піоте.
- Категорія
- Компанії
- Дата
-
Контекст
Phoenix Tech Fund підтримуватиме стартапи, засновані принаймні одним українським підприємцем та з командою в Україні, що орієнтовані на глобальний ринок. Вперше про плани створення цього фонду стало відомо у 2023-му році, втім тоді команда не змогла залучити кошти.
Керівні партнери — колишній топменеджер фінансової корпорації Citigroup Чарльз Вайтхед та Домінік Піоте. До літа 2022-го Піоте був генеральним директором київського інноваційного парку Unit City Василя Хмельницького.
Серед радників – співзасновник AeroDrone і ексзаступник глави Адміністрації президента України (2014-2018) Дмитро Шимків.
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.