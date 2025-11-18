У Верховній Раді зірвали голосування за відставку двох міністрів – очільника Мінʼюсту Германа Галущенка та міністерки енергетики Світлани Гринчук. Про це стало відомо з трансляції засідання 18 листопада. Повторне голосування відбудеться у середу, 19 листопада.

Деталі

Спікер Руслан Стефанчук достроково закрив засідання через блокування трибуни депутатами «Європейської солідарності» на чолі з Петром Порошенком. «ЄС» вимагала відставки всього уряду, заявляючи, що зібрала вже понад 50 підписів за це.

Після виступу Порошенка фракція почала скандувати «Уряд геть!» і не дала продовжити порядок денний. Внаслідок цього постанови про звільнення Галущенка і Гринчук сьогодні так і не дійшли до голосування.

Стефанчук одразу скликав лідерів фракцій на погоджувальну раду.

За інформацією нардепа Ярослава Железняка, завтра зранку Рада все ж збереться і, найімовірніше, проголосує відставку Галущенка та Гринчук.

Крім того, три джерела Железняку повідомили, що готується відставка віцепрем’єра з відновлення Олексія Кулеби, йому нібито пропонують піти за власним бажанням.

Контекст

12 листопада Кабінет міністрів подав до Верховної Ради подання про звільнення міністра енергетики Германа Галущенка та міністерки юстиції Світлани Гринчук. Речниця фракції «Слуга народу» Юлія Палійчук зазначила, що заяви про відставку міністрів розглянуть на найближчому пленарному засіданні парламенту.

Ці відставки пов’язані з матеріалами розслідування НАБУ про можливу корупцію в «Енергоатомі». Зокрема, з «плівок Міндіча» випливає, що перед призначенням на посаду Гринчук, імовірно, проходила співбесіду в одного з підозрюваних. Президент Володимир Зеленський заявив, що вона та інші фігуранти записів не можуть залишатися на посадах через втрату довіри.

Forbes Ukraine веде хроніку подій навколо операції, відомої як «Мідас».