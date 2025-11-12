Президент України Володимир Зеленський заявив про необхідність відставки міністра юстиції Германа Галущенка та міністерки енергетики Світлани Гринчук і звернувся до премʼєрки Юлії Свириденко з проханням отримати від них відповідні заяви. Про це він повідомив у своєму зверненні 12 листопада.
Деталі
- «Я вважаю, що міністр юстиції та міністр енергетики не можуть залишатися на своїх посадах. Це питання довіри насамперед. Якщо є звинувачення – на них треба відповідати. Найшвидшим рішенням є відсторонення від посади. Я попросив премʼєр-міністра України, щоб ці міністри подали заяви про відставку. Прошу народних депутатів Верховної Ради підтримати ці заяви», – наголосив Зеленський.
- Кабмін ухвалив рішення подати до Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) пропозицію щодо запровадження санкцій проти Тимура Міндіча та Олександра Цукермана, повідомила Свириденко.
- Згідно зі статтею 5 закону України «Про санкції», Кабмін має повноваження вносити такі подання. Якщо РНБО їх схвалить, санкції вводяться в дію указом президента України. Володимир Зеленський уже заявив, що підпише відповідний указ одразу після рішення РНБО.
Контекст
У межах кримінального провадження підозру оголошено семи особам, п’ятьох із них затримано. НАБУ не оприлюднює прізвища фігурантів. За інформацією народного депутата від «Голосу» Ярослава Железняка, на опублікованих правоохоронцями аудіозаписах згадуються: Карлсон – співвласник студії «Квартал 95» Тимур Міндіч; Професор – міністр юстиції, ексміністр енергетики Герман Галущенко; Тенор – виконавчий директор з фізичного захисту та безпеки НАЕК «Енергоатом», колишній працівник Генпрокуратури Дмитро Басов; Рокет – колишній радник Галущенка Ігор Миронюк.
Детективи НАБУ провели обшуки у бізнесмена Тимура Міндіча, співвласника «Кварталу 95», а також у міністра юстиції Германа Галущенка, який раніше очолював Міненерго. Про це «Українській правді» повідомили джерела у правоохоронних органах.
НАБУ оприлюднило фрагменти аудіозаписів у межах розслідування можливих корупційних схем в енергетичній галузі. Хронологію подій можна прочитати тут.
