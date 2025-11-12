На розгляд Верховної Ради внесли подання про звільнення з посад міністра юстиції Германа Галущенка та міністерки енергетики Світлани Гринчук. Про це повідомила премʼєр-міністерка Юлія Свириденко 12 листопада.

Деталі

«Міністри подали свої заяви у визначений законом спосіб», – написала премʼєр.

Світлана Гринчук у Facebook підтвердила, що подала у відставку. Вона наголосила, що під час її роботи не було порушень законодавства та подякувала уряду, парламенту і президенту за можливість працювати 10 років на користь держави. «Посада ніколи не була для мене самоціллю…У межах моєї професійної діяльності не було жодних порушень законодавства. Таких фактів не може існувати в принципі», — повідомила Гринчук.

Речниця «Слуги народу» Юлія Палійчук додала, що заяви про звільнення міністрів будуть розглянуті на найближчому засіданні Верховної Ради. «Фракція поділяє позицію президента України Володимира Зеленського. Дані члени уряду не можуть залишатися на посадах. Рішення про їх звільнення будуть ухвалені в найкоротші терміни», – заявила вона.

Контекст

Відставки пов’язані з матеріалами розслідування НАБУ щодо ймовірної корупції в «Енергоатомі». Зокрема, з «плівок Міндіча» стало відомо, що перед призначенням на посаду Гринчук, ймовірно, проходила співбесіду в одного з підозрюваних. Президент Володимир Зеленський раніше заявив, що вона та інші фігуранти плівок не можуть залишатися на посадах через втрату довіри.

Кабмін ухвалив рішення подати до Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) пропозицію щодо запровадження санкцій проти Тимура Міндіча та Олександра Цукермана, повідомляла Свириденко.

У межах кримінального провадження підозру оголошено семи особам, п’ятьох із них затримано. НАБУ не оприлюднює прізвища фігурантів. За інформацією народного депутата від «Голосу» Ярослава Железняка, на опублікованих правоохоронцями аудіозаписах згадуються: Карлсон – співвласник студії «Квартал 95» Тимур Міндіч; Професор – міністр юстиції, ексміністр енергетики Герман Галущенко; Тенор – виконавчий директор з фізичного захисту та безпеки НАЕК «Енергоатом», колишній працівник Генпрокуратури Дмитро Басов; Рокет – колишній радник Галущенка Ігор Миронюк.

Детективи НАБУ провели обшуки у бізнесмена Тимура Міндіча, співвласника «Кварталу 95», а також у міністра юстиції Германа Галущенка, який раніше очолював Міненерго. Про це «Українській правді» повідомили джерела у правоохоронних органах.

Хронологію подій можна прочитати тут.