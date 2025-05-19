У першому турі президентських виробів у Польщі переміг провладний кандидат Тшасковський. Що він говорив про Україну

У Польщі опрацьовано понад 95% бюлетенів на виборах президента. Результати частково відрізняються від прогнозів екзитполів, пише Onet.pl . Лідером став Рафал Тшасковський, мер Варшави та кандидат від проурядової Громадянської коаліції.

Деталі

Після підрахунку 99% голосів Тшасковський утримує перше місце з результатом 31,2%. На другому місці – Кароль Навроцький, представник опозиційної партії Право і справедливість, який очолює Інститут національної пам’яті, із 29,7% голосів.

Третю позицію посів Славомір Ментцен, кандидат від радикальної партії Конфедерація, відомої своєю антиєвропейською та антиукраїнською позицією, набравши 14,9%.

Популярне Категорія Рейтинги Дата 12 травня 50 найкращих роботодавців країни

Інші кандидати отримали такі результати:

Гжегож Браун, відомий антиукраїнськими та антисемітськими висловлюваннями – 6,4%;

Шимон Холовня, спікер Сейму від партії Третій шлях – 5%;

Адріан Зандберг – 4,8%;

Магдалена Беят від лівої коаліції – 4,2%.

Решта кандидатів набрали менше 2% голосів.

На проміжному етапі підрахунку (69,1% бюлетенів) лідирував Кароль Навроцький із 31,2%, тоді як Рафал Тшасковський посідав друге місце з 29,3%, а Славомір Ментцен мав 15,4%. До другого туру президентських виборів пройшли Рафал Тшасковський і Кароль Навроцький.

Тшасковський про Україну

Рафал Тшасковський підтримує суверенітет України та її прагнення до НАТО й ЄС, наголошуючи на важливості цього для безпеки Польщі та регіону. «Членство України в НАТО та ЄС зміцнює нашу безпеку», – заявляв він.

Як мер Варшави, Тшасковський активно допомагав Україні після початку російського вторгнення: організовував гуманітарну підтримку, передачу вагонів метро Києву та допомогу Херсону після підриву Каховської ГЕС.

Однак у травні 2025 року під час передвиборчих дебатів Тшасковський викликав суперечки, запропонувавши статус «буферної зони» для України між Росією та Заходом. «Росія – загроза, а Україна має бути буферною зоною», – сказав він, коментуючи регіональну безпеку.

Він наголосив, що Росія не повинна перемогти у війні, і виступив за справедливий мир та посилення озброєння Польщі, вважаючи, що Путін реагує лише на силу.

Навроцький про Україну

Кароль Навроцький має суперечливу позицію щодо України, наголошуючи на Волинській трагедії. Він вважає, що Україна не може бути в ЄС чи НАТО, поки не вирішено питання ексгумації польських жертв. «Без цього немає співпраці», – заявив він на Polsat News у січні 2025 року.

Зеленський розкритикував його, попередивши, що без членства України в ЄС і НАТО Польщі доведеться захищатися від Росії самостійно.

Навроцький підтримує мирне врегулювання війни Росії проти України за участі ЄС, але звинувачує європейські еліти, зокрема Туска, у сприянні конфлікту. Його назвали «голосом Путіна» через ці заяви та візит до Москви у 2018 році, який розкритикував Тшасковський.

Навроцький вважає агресію Росії терором і хоче, щоб Польща брала участь у переговорах між США, Росією та Україною від імені ЄС, дотримуючись принципу «спочатку Польща».

Контекст

18 травня в Польщі пройшов перший тур президентських виборів, у якому взяли участь 13 кандидатів. Основними претендентами на посаду глави держави стали Рафал Тшасковський і Кароль Навроцький.

Чинний президент Анджей Дуда, який обіймав посаду протягом двох термінів поспіль, не мав права балотуватися знову.