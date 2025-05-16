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Польща готує новий пакет військової допомоги для України на €200 млн

Олександр Пикало /з особистого архіву
Олександр Пикало
Forbes

1 хв читання

Тимчасовий повірений у справах Польщі в Україні Пьотр Лукасевич /Getty Images

Тимчасовий повірений у справах Польщі в Україні Пьотр Лукасевич Фото Getty Images

Польща планує передати Україні новий пакет військової допомоги орієнтовною вартістю €200 млн упродовж найближчих місяців. Про це повідомив тимчасовий повірений у справах Польщі в Україні Пьотр Лукасевич в інтерв’ю «Європейській правді».

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Деталі 

  • За його словами, попередній, 46-й пакет допомоги, охоплював поставки боєприпасів, систем управління, запчастин та іншого обладнання на суму близько €230 млн. 
  • Загалом з 2022 року Польща надала Україні військову допомогу орієнтовно на €4,5 млрд.
  • У межах поставок було передано 318 танків, 536 бойових машин, 136 артилерійських систем, 10 літаків, 10 гелікоптерів, а також САУ Krab і польські танки. Окремо Польща передала великі обсяги боєприпасів, пального, запчастин та іншого матеріального забезпечення.
  • Лукасевич зазначив, що Варшава продовжує підтримку України, хоч основні обсяги допомоги були надані в перші місяці повномасштабного вторгнення.

Контекст 

8 липня 2024 року президент України Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск підписали двосторонню Угоду про співробітництво у сфері безпеки. Документ розрахований на 10 років і передбачає подальшу підтримку України з боку Польщі.

Вперше серед подібних угод передбачено можливість перехоплення ракет і безпілотників у повітряному просторі України, якщо їх траєкторія становить загрозу для Польщі.

Також угода включає положення про формування так званого «українського легіону» – ініціативи з підготовки українських військовослужбовців на території Польщі. До участі можуть долучитися громадяни України, які тимчасово перебувають у Польщі або інших країнах.

Окремий акцент зроблено на співпраці в оборонній промисловості: йдеться про можливе розміщення виробництв польських компаній в Україні, а також вивчення форматів спільного виробництва оборонної продукції.

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