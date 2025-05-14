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Польща посилює оборону супутниковою системою від ICEYE за $227 млн

Олександр Пикало /з особистого архіву
Олександр Пикало
Forbes

1 хв читання

Польські збройні сили уклали контракт із компанією ICEYE на постачання трьох супутників для посилення розвідувальних і спостережних можливостей на тлі повномасштабної війни Росії проти України. Про це пише Bloomberg 14 травня.

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Деталі 

  • Угода на 860 млн злотих ($227 млн) передбачає створення супутників із синтетичною апертурною радіолокацією, які здатні вести моніторинг місцевості за будь-яких погодних умов. 
  • До контракту входить наземний сегмент, який буде розроблено спільно з державною компанією Wojskowe Zakłady Łączności 1. Також передбачено опцію розширення замовлення протягом наступних 12 місяців, пише видання.

Контекст 

Через російське вторгнення в Україну та міграційну кризу на східному кордоні Польщі з Білоруссю країна подвоїла витрати на оборону до 4,7% від свого валового внутрішнього продукту.

Польща є лідером серед країн НАТО за рівнем оборонних витрат відносно розміру економіки, а створення системи супутникового моніторингу є одним із пріоритетів для польської армії. Минулого року Польща замовила мікросупутники у варшавської компанії Creotech Instruments SA за 557 млн злотих.

Компанія ICEYE, заснована у 2012 році як студентський проєкт у Фінляндії за участю польського підприємця Рафала Моджевського, уже вивела на орбіту 48 супутників. У 2022 році ICEYE надала українській армії доступ до регулярних супутникових зображень.

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