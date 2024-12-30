Володимир Зеленський призначив військовим омбудсменом Ольгу Решетилову

Президент Володимир Зеленський 30 грудня підписав указ про призначення Ольги Решетилової (Кобилинської) уповноваженою президента України з питань захисту прав військовослужбовців та членів сімей наших воїнів. Про це йдеться у повідомленні президента у соцмережах.

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«Ольга – відома, досвідчена та ефективна українська правозахисниця. Вже багато зробила для розбудови наших державних інституцій, для підтримки українців», – зазначив Зеленський.

Він наголосив, що зараз головне завдання – разом із Міноборони та громадянським суспільством підготувати законопроєкт про військового омбудсмена та всі необхідні системні основи роботи цієї інституції.

«Наші воїни мають отримати дієві інструменти захисту своїх прав, і має відбутися реальна модернізація управління людьми в Силах оборони України. Вдячний усім, хто допомагає в цьому», – заявив Зеленський.

Володимир Зеленський та Ольга Решетилова. Фото: пресслужба президента України

Контекст

Ольга Решетилова – журналістка та правозахисниця. Працювала в газеті «День» та російському ліберальному медіа Grani.Ru в Україні.

У 2014 році стала співзасновницею одного з найбільших фондів підтримки української армії «Повернись живим». У 2015 році залишила фонд і зосередилася на журналістських і громадських розслідуваннях порушень у секторі безпеки.

Працювала менеджеркою проєктів в Українській Гельсінській спілці з прав людини (УГСПЛ). З 2019 року входить складу Комісії з обрання голови Національного агентства з питань запобігання корупції.

Зараз військовими, зокрема, опікується уповноважений Верховної Ради з прав людини. Цю посаду обіймає Дмитро Лубінець. В полі його діяльності обміни військовополоненими, захист прав дитини. Він займається поверненням українських дітей, яких викрала РФ та захищає права громадян, постраждалих внаслідок збройної агресії проти України.