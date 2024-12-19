«Хаос, якого не чекали». Уряду США загрожує шатдаун. Які ризики це створює для допомоги Україні? Розбір Forbes Ukraine

Уряд США опинився на межі шатдауну через неузгодження бюджету на 2025 рік. Ця криза ставить під загрозу ключові механізми підтримки, зокрема військову допомогу Україні, та створює нові виклики для адміністрації Джо Байдена

Зранку 19 грудня заголовки американських медіа майоріли повідомленням: «Уряду США загрожує шатдаун».

Фіскальний рік у США завершився ще 30 вересня. Однак повноцінний бюджет на 2025-й так і не прийняли. Уряд США може повноцінно працювати завдяки фінансуванню з тимчасової резолюції (C.R.), термін якої спливає опівночі у п’ятницю, 20 грудня.