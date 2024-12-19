Forbes Digital підписка
Підписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купити
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купити

Що шукаємо?

Категорія
Світ
Дата

Forbes Digital

«Хаос, якого не чекали». Уряду США загрожує шатдаун. Які ризики це створює для допомоги Україні? Розбір Forbes Ukraine

Марко Сировой /з особистого архіву
Марко Сировой
Forbes

3 хв читання

«Хаос, якого не чекали». Уряду США загрожує шатдаун. Які ризики це створює для допомоги Україні? Розбір Forbes Ukraine /Getty Images

Getty Images

Прослухати матеріал

Прослухати матеріал

05:40 хвилин

x1
  • 1
  • 1.25
  • 1.5
  • 1.75
  • 2
00:00 / 05:40

Уряд США опинився на межі шатдауну через неузгодження бюджету на 2025 рік. Ця криза ставить під загрозу ключові механізми підтримки, зокрема військову допомогу Україні, та створює нові виклики для адміністрації Джо Байдена

Зранку 19 грудня заголовки американських медіа майоріли повідомленням: «Уряду США загрожує шатдаун».

Фіскальний рік у США завершився ще 30 вересня. Однак повноцінний бюджет на 2025-й так і не прийняли. Уряд США може повноцінно працювати завдяки фінансуванню з тимчасової резолюції (C.R.), термін якої спливає опівночі у п’ятницю, 20 грудня.

Ви знайшли помилку чи неточність?

Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.

Попередній слайд
Наступний слайд
В новому журналі: топ-202 найбільших компанії та досьє на 303 топменеджерів українських бізнесів
В новому журналі: топ-202 найбільших компанії та досьє на 303 топменеджерів українських бізнесів

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні