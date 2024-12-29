«З Трампом можна буде домовитись швидше, ніж з Байденом». Зеленський номінував Альону Гетьманчук послом в НАТО. Що вона думає про миртворців ЄС на кордоні з РФ та ідею «поступового вступу» в альянс

Якими можуть бути гарантіх безпеки для України у разі припинення вогню? Чим відрізняється поступове членство в НАТО від часткового? Як апелювати до Трампа у відстоюванні своїх інтересів?

Президент Володимир Зеленський 20 грудня номінував Альону Гетьманчук на посаду постійного представника України при НАТО. За її плечима – понад 15 років досвіду у міжнародній журналістиці та аналітиці. У 2009-2016-х вона заснувала та очолювала Інститут світової політики, з 2017-го і понині керувала Центром «Нова Європа». З 2022-го – стала позаштатною старшою аналітикинею Atlantic Council.

З 2016-го Гетьманчук є членом консультаційного комітету президентів України та Польщі. У жовтні 2024-го була серед аналітиків, з якими Зеленський обговорював «План перемоги».