Компанія з розробки штучного інтелекту Ілона Маска, xAI, готується залучити $15 млрд нового акціонерного капіталу за оцінкою в $230 млрд. Про це 19 листопада пише The Wall Street Journal з посиланням на джерела.

Деталі

Нова оцінка стане суттєвим зростанням порівняно з $113 млрд, які xAI вказувала після придбання Маском соцмережі X у березні. Умови нового раунду фінансування розкрив інвесторам керуючий активами Маска Джаред Бірчалл, пише WSJ.

Не вдалося з’ясувати, чи відображає озвучена Бірчаллом оцінка вартість компанії до чи після отримання нових інвестицій. Про планове залучення коштів раніше повідомляв CNBC. Після публікації статті Маск написав «брехня» у відповідь на пост іншого користувача X, який поширив цю новину.

Контекст

Багато стартапів у сфері ШІ, включно з xAI, швидко витрачають кошти на побудову інфраструктури для навчання та вдосконалення моделей. Ці компанії закладають основу для витрат у трильйони доларів у найближчі роки, тому постійно шукають нові інвестиції.

У червні xAI залучила $5 млрд акціонерного капіталу та ще $5 млрд боргового фінансування для розбудови дата-центру Colossus у Мемфісі (штат Теннессі). У тому раунді ракетна компанія Маска SpaceX інвестувала в xAI $2 млрд.

Маск, який є генеральним директором Tesla, публічно підтримує ідею інвестування Tesla в xAI. На недавніх зборах акціонерів Tesla пропозиція про такі інвестиції отримала неоднозначну реакцію, і тепер рішення за радою директорів.

Напередодні зборів голова ради Tesla Робін Денхолм заявила журналістам WSJ, що сумнівається в доцільності такої інвестиції та що рада ще не провела необхідну перевірку.