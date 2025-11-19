Компанія з розробки штучного інтелекту Ілона Маска, xAI, готується залучити $15 млрд нового акціонерного капіталу за оцінкою в $230 млрд. Про це 19 листопада пише The Wall Street Journal з посиланням на джерела.
Деталі
- Нова оцінка стане суттєвим зростанням порівняно з $113 млрд, які xAI вказувала після придбання Маском соцмережі X у березні. Умови нового раунду фінансування розкрив інвесторам керуючий активами Маска Джаред Бірчалл, пише WSJ.
- Не вдалося з’ясувати, чи відображає озвучена Бірчаллом оцінка вартість компанії до чи після отримання нових інвестицій. Про планове залучення коштів раніше повідомляв CNBC. Після публікації статті Маск написав «брехня» у відповідь на пост іншого користувача X, який поширив цю новину.
Контекст
Багато стартапів у сфері ШІ, включно з xAI, швидко витрачають кошти на побудову інфраструктури для навчання та вдосконалення моделей. Ці компанії закладають основу для витрат у трильйони доларів у найближчі роки, тому постійно шукають нові інвестиції.
У червні xAI залучила $5 млрд акціонерного капіталу та ще $5 млрд боргового фінансування для розбудови дата-центру Colossus у Мемфісі (штат Теннессі). У тому раунді ракетна компанія Маска SpaceX інвестувала в xAI $2 млрд.
Маск, який є генеральним директором Tesla, публічно підтримує ідею інвестування Tesla в xAI. На недавніх зборах акціонерів Tesla пропозиція про такі інвестиції отримала неоднозначну реакцію, і тепер рішення за радою директорів.
Напередодні зборів голова ради Tesla Робін Денхолм заявила журналістам WSJ, що сумнівається в доцільності такої інвестиції та що рада ще не провела необхідну перевірку.
