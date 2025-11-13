ШІ- компанія Ілона Маска xAI залучила $15 млрд від інвесторів, повідомили джерела CNBC . Це розширення раунду, про який стало відомо у вересні, коли компанію оцінили у $200 млрд.

Деталі

Новий раунд фінансування додає ще $5 млрд до $10 млрд, залучених раніше. За словами співрозмовників CNBC, значна частина коштів піде на закупівлю графічних процесорів (GPU), необхідних для тренування великих мовних моделей.

XAI активно розбудовує мережу дата-центрів із десятками тисяч AI-чипів для свого суперкомп’ютера. Один із таких центрів у Мемфісі наразі стикається з опором екологічних і правозахисних організацій через використання газових турбін як джерела енергії.

Контекст

Ілон Маск шукає інвесторів для Colossus 2 – дата-центру xAI у Теннессі, писала раніше WSJ. Проєкт оцінюють у $12–20 млрд і фінансують через приватний капітал та кредитні фонди Valor Equity Partners і Apollo Global Management. Частина коштів піде на закупівлю близько 300 000 чипів Nvidia. Інвесторам пропонують прибутковість до 10,5%, що свідчить про високий рівень ризику.

Попит на інвестиції у штучний інтелект досяг рекордних рівнів. У вересні стартап Anthropic залучив $13 млрд, утричі підвищивши свою оцінку з весни, а OpenAI у жовтні провела продаж акцій на $6,6 млрд за оцінки у $500 млрд. За даними Reuters, компанія Сема Альтмана готується до IPO, яке може підняти її ринкову вартість до $1 трлн.