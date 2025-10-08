Стартап Ілона Маска xAI залучить $20 млрд фінансування за участі Nvidia. Про це 8 жовтня пише Bloomberg з посиланням на джерела.

Деталі

Для реалізації проєкту буде створено спеціальну структуру, яка придбає процесори Nvidia та здаватиме їх в оренду xAI. Це дозволить прискорити роботу над Colossus 2 – найбільшим дата-центром компанії, що будується в Мемфісі, США.

З $20 млрд фінансування $7,5 млрд складуть інвестиції, а $12,5 млрд – кредити. Nvidia інвестує близько $2 млрд, щоб підтримати розвиток ШІ-проєктів своїх клієнтів.

Окрім Nvidia, до угоди долучилися Apollo Global Management, Diameter Capital Partners і Valor Capital.

Контекст

Раніше xAI залучила понад $15 млрд інвестицій і звела дата-центр у Мемфісі, де планується встановлення 550 000 чипів Nvidia Blackwell для забезпечення значних обчислювальних потужностей.

У березні 2025 року xAI об’єднала зусилля з соціальною мережею X, що належить Ілону Маску, і представила чат-бот Grok. Однак репутація компанії постраждала через поширення ботом контенту з елементами насильства та антисемітизму.

Для розширення інфраструктури xAI активно використовує кошти та шукає нові джерела фінансування. У липні SpaceX інвестувала в компанію $2 млрд, а зараз xAI веде переговори з Tesla щодо можливих вкладень. У листопаді акціонери Tesla вирішуватимуть питання про інвестиції в xAI.

Заснована у 2023 році як конкурент OpenAI та Anthropic, xAI прагне створити «найрозумніший штучний інтелект у світі». Поки що компанія відстає від лідерів ринку за кількістю клієнтів. Ілон Маск наголошує, що ключ до перемоги в «ШІ-війнах» – це нарощування обчислювальних потужностей.