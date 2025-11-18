«Запоріжсталь» завершила капітальний ремонт ключових виробничих агрегатів на загальну суму 370 млн грн. Про це повідомила пресслужба компанії 18 листопада.
Деталі
- Роботи провели у доменному, мартенівському цехах та цеху гарячої прокатки, щоб підтримати працездатність обладнання й зберегти виробничі потужності в умовах війни.
- На доменній печі №3 відремонтували засипний апарат, гідравліку й електрообладнання ливарного двору, камери горіння повітронагрівачів, металоконструкції, скіповий підіймач і бункерну естакаду. Газоочистку та аспірацію привели до ладу, щоб рівень пилу в повітрі не перевищував 20 мг/м³.
- У мартенівському цеху переклали склепіння та робочий простір двохванного сталеплавильного агрегату, використавши понад 800 т вогнетривів від «Запоріжвогнетриву». Також відремонтували металоконструкції та газоочистку – циклони, системи зрошення й газоходи.
- У цеху гарячої прокатки оновили стан слябінг-1150: універсальну кліті, електропривід, рольганги, валки, поворотний стіл із заміною платформи. На стані БТЛС-1680 відремонтували чорнові й чистові кліті, «Койл-бокс», рольганги, змотувальну дільницю та електродвигуни.
- Зазначається, що роботи тривали цілодобово, до них залучили понад 400 спеціалістів «Запоріжсталі», «Запоріжвогнетриву», «Каметсталі» та підрядних організацій.
- Збережене виробництво стане основою для майбутньої модернізації, а проведені ремонти гарантують стабільну роботу комбінату зараз і після війни, зазначив в. о. генерального директора «Запоріжсталі» Тарас Шевченко.
Контекст
«Запоріжсталь» є одним із найбільших металургійних комбінатів України та провідним виробником чавуну, гарячекатаного й холоднокатаного прокату, листової сталі та гнутих профілів. До початку повномасштабного вторгнення підприємство експортувало свою продукцію до понад 50 країн світу.
Власником комбінату є український бізнесмен Рінат Ахметов разом із групою акціонерів. За даними сервісу YouControl, серед ключових власників: METINVEST B.V. (47,0032%), «Київ Секюрітіз Груп» (24,5003%), Global Steel Investments Ltd. (12,3466%) та «Мідланд Кепітал Менеджмент» (11,2224%).
Попри війну та складну економічну ситуацію «Запоріжсталь» продовжує інвестувати у власний розвиток і нарощує обсяги капітальних вкладень. У 2022 році інвестиції становили 500 млн грн, у 2023-му – 750 млн грн, у 2024-му – вже 938 млн грн. На 2025 рік підприємство планує рекордний обсяг капітальних інвестицій – 1,1 млрд грн.
