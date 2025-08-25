«Запоріжсталь» інвестує понад 135 млн грн у капітальний ремонт трьох груп нагрівальних колодязів (по чотири колодязі в кожній) у відділенні слябів цеху гарячої прокатки. Про це повідомила пресслужба компанії 25 серпня.

Деталі

«Ми проводимо цей ремонт, щоб забезпечити стабільність температурного режиму та рівномірний нагрів заготовок. Це критично впливає на якість металопродукції, її механічні властивості та відповідність стандартам і вимогам клієнтів», – зазначив в.о. генерального директора Запоріжсталі, Герой України Тарас Шевченко.

Ремонт передбачає заміну зношених вогнетривів на нове футерування, зокрема від «Запоріжвогнетриву», загальною масою понад 2200 тонн цегли та торкретувальної суміші. Оновлять 900 тонн металоконструкцій, механічне та енергетичне обладнання, комунікації, запірну арматуру, гідравлічні прилади, автоматику й температурні датчики.

Роботи виконують фахівці інжинірингової служби, управління автоматизації, центральної електротехнічної лабораторії Запоріжсталі та підрядники «Еталонбудсервіс» і «МСК Прайм».

Нагрівальні колодязі готують зливки вагою до 16 тонн для прокатки в сляб і тонкий прокат. Ремонт підвищить надійність обладнання, енергоощадність і знизить ризик позапланових зупинок.

Контекст

«Запоріжсталь» – провідний український виробник чавуну, гарячекатаного й холоднокатаного прокату, листового металу та гнутих профілів. До початку повномасштабного вторгнення підприємство постачало продукцію до понад 50 країн світу.

Власником комбінату є Рінат Ахметов разом із групою акціонерів, зокрема METINVEST B.V. (47,0032%), Global Steel Investments Ltd. (12,3466%), «Київ Секюрітіз Груп» (24,5003%) та «Мідланд Кепітал Менеджмент» (11,2224%), за даними YouControl.

Незважаючи на економічні виклики, «Запоріжсталь» нарощує капітальні інвестиції: 500 млн грн у 2022 році, 750 млн грн у 2023 році, 938 млн грн у 2024 році. На 2025 рік заплановано інвестувати 1,1 млрд грн.