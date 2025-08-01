Запорізький металургійний комбінат «Запоріжсталь» у січні–липні збільшив випуск прокату на 11% порівняно з аналогічним періодом минулого року – до 1,59 млн тонн із 1,43 млн тонн. Про це йдеться в повідомленні компанії від 1 серпня.

Деталі

Виплавка сталі за зазначений період становила 1 828 100 тонн (у січні–липні 2024 року – 1 737 100 тонн), чавуну – 2 280 500 тонн (1 789 500 тонн).

У липні «Запоріжсталь» виробила 309 000 тонн чавуну, 264 000 тонн сталі, 231 200 тонн прокату, тоді як у попередньому місяці – 292 500 тонн чавуну, 267 500 тонн сталі, 220 400 тонн прокату.

Контекст

«Запоріжсталь» у 2024 році збільшила випуск прокату на 18,1% порівняно з 2023 роком – до 2 426 700 тонн із 2 540 700 тонн, сталі – на 17,2%, до 2 890 800 тонн, чавуну – на 14,2%, до 3 106 300 тонн.

«Запоріжсталь» – одне з найбільших промислових підприємств України, продукція якого користується широким попитом у споживачів як на внутрішньому ринку, так і в багатьох країнах світу.

«Запоріжсталь» є спільним підприємством групи «Метінвест», основними акціонерами якої є ПрАТ «Систем Кепітал Менеджмент» (71,24%) і Smart Steel Limited (23,76%). ТОВ «Метінвест Холдинг» – керуюча компанія групи «Метінвест».