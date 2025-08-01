Підписка від 49 грн
Підписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купити
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купити

Що шукаємо?

Категорія
Новини
Дата

«Запоріжсталь» за сім місяців наростила випуск прокату на 11%

Олександр Пикало /з особистого архіву
Олександр Пикало
Forbes

1 хв читання

Запорізький металургійний комбінат «Запоріжсталь» у січні–липні збільшив випуск прокату на 11% порівняно з аналогічним періодом минулого року – до 1,59 млн тонн із 1,43 млн тонн. Про це йдеться в повідомленні компанії від 1 серпня.

Купуйте річну передплату на 6 журналів Forbes Ukraine зі змістовними матеріалами, рейтингами та аналітикою від 1 350 грн.

Деталі 

  • Виплавка сталі за зазначений період становила 1 828 100 тонн (у січні–липні 2024 року – 1 737 100 тонн), чавуну – 2 280 500 тонн (1 789 500 тонн).
  • У липні «Запоріжсталь» виробила 309 000 тонн чавуну, 264 000 тонн сталі, 231 200 тонн прокату, тоді як у попередньому місяці – 292 500 тонн чавуну, 267 500 тонн сталі, 220 400 тонн прокату.

Контекст 

«Запоріжсталь» у 2024 році збільшила випуск прокату на 18,1% порівняно з 2023 роком – до 2 426 700 тонн із 2 540 700 тонн, сталі – на 17,2%, до 2 890 800 тонн, чавуну – на 14,2%, до 3 106 300 тонн.

«Запоріжсталь» – одне з найбільших промислових підприємств України, продукція якого користується широким попитом у споживачів як на внутрішньому ринку, так і в багатьох країнах світу.

«Запоріжсталь» є спільним підприємством групи «Метінвест», основними акціонерами якої є ПрАТ «Систем Кепітал Менеджмент» (71,24%) і Smart Steel Limited (23,76%). ТОВ «Метінвест Холдинг» – керуюча компанія групи «Метінвест».

Матеріали по темі

Ви знайшли помилку чи неточність?

Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.

Попередній слайд
Наступний слайд
Третій випуск 2025 року вже у продажу
Третій випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні