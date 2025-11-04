ПАТ «Запоріжсталь» за січень–вересень зменшило чистий прибуток на 3,1% порівняно з аналогічним періодом попереднього року – до 1,55 млрд грн з 1,56 млрд грн. Водночас чистий дохід компанії за цей період зріс на 0,9% – до 53,5 млрд грн з 53,1 млрд грн. Про це йдеться у проміжному звіті компанії в системі розкриття інформації НКЦПФР, пише «Інтерфакс-Україна».

Деталі

Нерозподілений прибуток станом на кінець вересня 2025 року становив 32,56 млрд грн.

У 2025 році комбінат планує освоїти три нові види продукції: гарячекатаний рулонний прокат і різаний лист марки сталі S355JRC, придатний до холодного формування; гарячекатаний рулонний прокат і різаний лист марки сталі S355 розмірами 2,5–2,7 × 1000–1250 мм; а також холоднокатаний рулонний прокат зі сталі марки S280GD для оцинкування.

Контекст

«Запоріжсталь» є одним із провідних промислових підприємств України, продукція якого користується попитом на внутрішньому ринку та в багатьох країнах світу. Станом на кінець 2024 року структура акціонерного капіталу включала: ТОВ «Київ сек’юрітіз груп» – 24,5%, ТОВ «Мідланд Кепітал Менеджмент» (обидва – Київ, одна адреса реєстрації) – 11,22%, Global Steel Investments Limited (Велика Британія) – 12,35%, Metinvest B.V. (Нідерланди) – 47%. За даними НДУ на II квартал 2025 року частки дещо змінилися: Global Steel Investments Limited – 12,34%, Metinvest B.V. – 47%, решта залишилася без змін.

Ефективна частка групи «Метінвест» в акціонерному капіталі «Запоріжсталі» зберігається на рівні 49,9%. Комбінат перебуває в процесі інтеграції до групи «Метінвест», основними акціонерами якої є ПрАТ «Систем Кепітал Менеджмент» (71,24%) та група компаній «Смарт-холдинг» (23,76%). Керуючою компанією групи є ТОВ «Метінвест Холдинг».

За підсумками 2024 року комбінат отримав чистий прибуток 1,59 млрд грн, тоді як у 2023-му зафіксовано чистий збиток 3,9 млрд грн. Дохід у 2024 році склав 70,31 млрд грн проти 56,43 млрд грн роком раніше. Раніше, у 2022 році, «Запоріжсталь» завершила з чистим збитком 4,86 млрд грн, а в 2021-му чистий прибуток становив 16,81 млрд грн.

На початок 2025 року чисельність персоналу групи становила 9 330 працівників, а фонд оплати праці за 2024 рік – 2,74 млрд грн.