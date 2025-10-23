Запорізька АЕС вийшла з блекауту після завершення ремонту лінії електропередачі (ЛЕП) 750 кВ «Дніпровська» та відновлення зовнішнього живлення станції, написала 23 жовтня на сторінці в Facebook міністерка енергетики Світлана Гринчук.

Деталі

«Це дозволило вивести станцію з режиму повного – 10-го за ліком блекауту, – в якому вона перебувала протягом останнього місяця», – написала вона.

Безпека найбільшої в Європі атомної станції у період її блекауту підтримувалася виключно за рахунок роботи аварійних дизель-генераторів, що створювало безпрецедентну загрозу ядерній та радіаційній безпеці не лише України, а й всього європейського континенту, нагадала Гринчук.

Причиною місячного знеструмлення стали дії російських окупаційних військ, які систематично обстрілюють та пошкоджують лінії електропередач, що з’єднують ЗАЕС з об’єднаною енергосистемою України.

Наразі триває ремонт лінії 330 кВ «Феросплавна» – другої ЛЕП, через яку здійснюється живлення об’єкта за часів його окупації.

Від початку повномасштабного вторгнення українські енергетики відновлювали лінії живлення ЗАЕС 42 рази.

Контекст

Запорізька АЕС, найбільша в Європі, не генерувала електроенергію протягом останнього місяця, але залежала від зовнішнього живлення для охолодження ядерного матеріалу, щоб запобігти серйозній аварії.

Раніше МАГАТЕ офіційно заявило про небезпечну ситуацію на станції, яка працює без основного джерела живлення через дії російської армії. Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Ґроссі наголошував, що ситуація є нестабільною з точки зору ядерної безпеки, оскільки повне відключення резервних систем може призвести до розплавлення ядерного палива.

Президент України Володимир Зеленський назвав ситуацію на Запорізькій АЕС критичною через тривалий блекаут. Під час телефонної розмови з генсеком ООН Антоніу Гутеррішем він обговорив, зокрема, проблему відсутності стабільного електропостачання станції.

Європейський Союз, у свою чергу, закликав Росію негайно припинити бойові дії навколо Запорізької АЕС і відновити зовнішнє електропостачання, яке є критично важливим для забезпечення ядерної безпеки.