Росія заявила про готовність обговорити присутність США на ЗАЕС

Американська делегація на зустрічі в Парижі 17 квітня передала Україні пропозиції про врегулювання війни, у яких йшлося про створення нейтральної зони навколо Запорізької АЕС під можливим контролем США.

Росія готова обговорити зі США їхню присутність на Запорізькій АЕС (ЗАЕС) у рамках мирної угоди, сказав очільник держкорпорації «Росатом» Олексій Ліхачов 30 квітня, пише «Интерфакс» .

Ключові факти

«У разі ухвалення політичного рішення керівництвом країни ми готові обговорити це з американською стороною», – відповів Ліхачов.

Раніше очільник МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що Москва не отримувала від Вашингтона пропозицій щодо подальшої долі ЗАЕС та її можливого спільного управління США та Україною.

«Ні, ми не отримували такої пропозиції, а якщо й отримаємо, то пояснимо, що управління Запорізької АЕС знаходиться у віданні російської державної корпорації «Росатом», під наглядом персоналу МАГАТЕ, який постійно присутній на майданчику й здійснює моніторинг», – сказав Лавров в інтервʼю CBS.

Контекст

ЗАЕС, найбільша атомна станція в Європі, з 4 березня 2022-го захоплена російськими військовими, відтоді на майданчику станції загарбники розміщують військову техніку та боєприпаси. У жовтні 2022 року Путін своїм «указом» передав окуповану Запорізьку АЕС в управління новоствореної компанії «Експлуатуюча організація Запорізької АЕС», яка є дочірнім підприємством «Росатому».

19 березня після розмови президента України Володимира Зеленського та президента США Дональда Трампа речниця Білого дому повідомила, що президент США вважає передачу українських атомних електростанцій під американське управління «найкращим захистом» для них.

Після цього Зеленський наголосив, що під час його розмови з Трампом обговорювалося лише питання відновлення Запорізької АЕС.

Згідно з мирним планом Трампа, представленим на переговорах у Парижі 17 квітня, Україна відновлює контроль над Запорізькою АЕС через керування станцією з боку США, при цьому електроенергія розподілятиметься між обома сторонами. Також йшлося про створення нейтральної зони навколо ЗАЕС.