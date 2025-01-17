Очищено першу ділянку на 487 га за програмою компенсації з розмінування агроземель. Скільки це коштувало

В Україні завершено очищення першої ділянки сільськогосподарських земель у межах державної програми компенсації розмінування. Загальна площа очищеної території – 487 га, а вартість робіт становила 15 млн грн, що на 55% менше очікуваної суми. Про це повідомила пресслужба Мінекономіки 17 січня.

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Оператор протимінної діяльності очистив ділянку сільськогосподарських земель у Київській області, яка належить Інституту картоплярства НААН України.

Процес очищення, який проводив оператор UDS, тривав із жовтня до кінця грудня минулого року. До робіт залучили 78 саперів, 5 фельдшерів і спеціальну техніку. У ході операції вилучено 623 кг залишків війни, зокрема уламків боєприпасів.

В аукціоні за право виконання робіт брали участь 5 операторів, що знизили ціну розмінування на 17 млн грн. У підсумку очищення одного гектара коштувало 30 800 грн.

Центр гуманітарного розмінування уклав уже 47 угод із операторами на очищення понад 9500 гектарів сільськогосподарських земель, зазначив заступник міністра економіки Ігор Безкаравайний.

Контекст

Розмінування територій у Херсонській, Запорізькій, Миколаївській, Донецькій, Луганській, Сумській і Харківській областях залишається одним із ключових пріоритетів України на найближчі десятиліття. За даними уряду, планується обстеження та розмінування 512 123 га сільськогосподарських земель.

1 жовтня 2024 року Центр гуманітарного розмінування уклав перший контракт із переможцем аукціону на проведення робіт із розмінування. Виконавцем стала компанія «Українські сервіси розмінування».

Дослідження Tony Blair Institute оцінює щорічні збитки України через міни та вибухонебезпечні предмети в $11,2 млрд, що еквівалентно 5,6% ВВП 2021 року. Основні втрати припадають на скорочення експорту агропродукції та зниження надходжень місцевих податків.