Президент України Володимир Зеленський та президент Франції Емманюель Макрон підписали двосторонню безпекову угоду, спрямовану на суттєве посилення обороноздатності України. Про це йдеться у повідомленні Офісу президента від 17 листопада.

Деталі

Угода передбачає постачання Україні близько 100 багатоцільових винищувачів Rafale, додаткових систем ППО SAMP/T, ракетного озброєння та безпілотних систем, пише Le Figaro.

Як повідомляє Reuters, ключові пункти угоди включають:

постачання від Франції бойових літаків, засобів протиповітряної та протиракетної оборони, а також ракет для зміцнення довгострокового потенціалу ЗСУ у війні проти Росії;

передачу винищувачів Rafale – частково з наявних запасів ВПС Франції, частково в рамках довгострокових контрактів;

10-річну програму розвитку українського авіаційного парку до 250 літаків (з урахуванням вже запланованих F-16 та можливих Gripen);

постачання додаткових систем SAMP/T, ракетного озброєння та засобів протидії дронам.

Емманюель Макрон наголосив, що мета угоди – «поставити французьку оборонну промисловість на службу захисту України» та надати Києву необхідні засоби для ефективної протидії російській агресії.

Окрім цього, у Парижі відбудуться переговори між українськими та французькими компаніями щодо спільного виробництва та розробки безпілотних систем.

Контекст

В лютому 2024 року Володимир Зеленський та Емманюель Макрон підписали попередню двосторонню безпекову угоду, яка передбачає військову підтримку Франції та діє протягом 10 років.

16 листопада президент Зеленський повідомив, що Україна підготувала нову історичну безпекову угоду з Францією, спрямовану на посилення Збройних сил України.