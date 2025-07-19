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«Переломний етап історії». Франція готується до розширення війни у Європі до 2030 року. Пʼять висновків зі стратегічного дослідження, яке замовив Емманюель Макрон

Марко Сировой /з особистого архіву
Марко Сировой
Forbes

5 хв читання

Макрон, парад, армія /Getty Images

Президент Франції Емманюель Макрон на параді, присвяченому Дню взяття Бастилії, 14 липня 2025 року. Фото Getty Images

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Франція бачить загрозу великої війни в Європі, зростання амбіцій Китаю та непередбачуваність головного союзника – США. Який стратегічний вибір зробить Макрон? Огляд ключового безпекового документа Франції

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Європі загрожує війна у серці континенту, Росія є головною загрозою. Це – червона нитка 100-сторінкового Національного стратегічного огляду (RNS), який опублікував Головний секретаріат з питань оборони та нацбезпеки Франції.

Попередній RNS виходив ще у 2022-му у сумбурні перші місяці повномасштабної російсько-української війни. Підготовку нового документа замовив у січні 2025-го президент Франції Емманюель Макрон, який має амбіції лідера в Європі.

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