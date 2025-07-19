Франція бачить загрозу великої війни в Європі, зростання амбіцій Китаю та непередбачуваність головного союзника – США. Який стратегічний вибір зробить Макрон? Огляд ключового безпекового документа Франції

Європі загрожує війна у серці континенту, Росія є головною загрозою. Це – червона нитка 100-сторінкового Національного стратегічного огляду (RNS), який опублікував Головний секретаріат з питань оборони та нацбезпеки Франції.

Попередній RNS виходив ще у 2022-му у сумбурні перші місяці повномасштабної російсько-української війни. Підготовку нового документа замовив у січні 2025-го президент Франції Емманюель Макрон, який має амбіції лідера в Європі.