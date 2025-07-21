Україна та Франція створять Фонд підтримки критичної інфраструктури і ключових секторів економіки України з фінансуванням у €200 млн. Відповідні декларації підписали 21 липня за участі прем’єр-міністерки Юлії Свириденко, міністра економіки Олексія Соболева та міністра Європи та закордонних справ Французької Республіки Жан-Ноеля Барро, йдеться у повідомленні Мінекономіки.

Деталі

Декларація передбачає, що до кінця 2025 року буде підписано нову міжурядову угоду для поглиблення економічної співпраці та створення кращих умов для залучення інвестицій.

«Минулорічна угода дозволила реалізувати 19 проєктів на €200 млн. Новий фонд і угода посилять співпрацю та інтеграцію українських компаній до європейських ринків», – заявив Соболев.

Фонд запрацює у 2026 році, фінансування проєктів розпочнеться з 2027-го. Кошти залучатимуть від компаній, українського держбюджету, місцевих органів влади та міжнародних донорів.

Нова угода передбачає:

співпрацю в обороні, енергетиці, ядерній галузі, транспорті, цифрі, аерокосмосі, сільському господарстві, водопостачанні, видобутку мінералів;

залучення французьких інвестицій та інтеграцію українських компаній до європейських ланцюгів;

підтримку великих проєктів і реформ для інтеграції України до ЄС.

Контекст

7 червня 2024 року в Парижі Україна та Франція підписали грантову угоду для підтримки критичної інфраструктури та ключових секторів економіки України. Загальний обсяг грантів становив €200 млн. Французькі компанії та українські державні бенефіціари подали на фінансування понад 70 проєктів на загальну суму €750 млн.

Франція активно підтримує Україну через механізми ЄС. Зокрема, вона брала участь у погодженні пакета допомоги ЄС на €50 млрд – Ukraine Facility. Через Європейський фонд миру (EFF) Франція внесла €1,2 млрд, які частково спрямовувалися на фінансування економічних потреб України. Франція також підтримала економіку України через зупинення виплат за держборгом у 2022 році, що дозволило Україні зменшити боргове навантаження та спрямувати кошти на першочергові потреби, такі як соціальні видатки та підтримка критичної інфраструктури.