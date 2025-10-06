Прослухати матеріал
Прослухати матеріал
06:51 хвилин
Президент Франції Емманюель Макрон втратив свого п’ятого прем’єр-міністра за три роки. Чому Франція поринула у політичну кризу та які ризики це створює?
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною чотирьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас.
У Франції – історичний антирекорд. Прем’єр-міністр Себастьян Лекорню подав у відставку всього за 27 днів після свого призначення та лише за 14,5 годин після формування уряду.
Умов залишатися прем’єром немає, політичні сили у Національній асамблеї переслідують власні партійні амбіції та поводяться так, ніби мають більшість, розкритикував Лекорню парламент одразу після відставки.
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.