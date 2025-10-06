Президент Франції Емманюель Макрон втратив свого п’ятого прем’єр-міністра за три роки. Чому Франція поринула у політичну кризу та які ризики це створює?

У Франції – історичний антирекорд. Прем’єр-міністр Себастьян Лекорню подав у відставку всього за 27 днів після свого призначення та лише за 14,5 годин після формування уряду.

Умов залишатися прем’єром немає, політичні сили у Національній асамблеї переслідують власні партійні амбіції та поводяться так, ніби мають більшість, розкритикував Лекорню парламент одразу після відставки.