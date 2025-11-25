Президент Володимир Зеленський підписав закон №4670-IX, що сприяє покращенню стабільності та якості мобільного інтернету й зв’язку. Про це повідомив голова Мінцифри Михайло Федоров 25 листопада.

Документ встановлює вимоги щодо мінімальної швидкості мобільного інтернету та дозволяє тестувати і надсилати відповідні дані до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій.