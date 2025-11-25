Президент Володимир Зеленський підписав закон №4670-IX, що сприяє покращенню стабільності та якості мобільного інтернету й зв’язку. Про це повідомив голова Мінцифри Михайло Федоров 25 листопада.
Документ встановлює вимоги щодо мінімальної швидкості мобільного інтернету та дозволяє тестувати і надсилати відповідні дані до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій.
- «Стабільний мобільний інтернет має бути доступним у будь-якому куточку країни… Це ще один важливий крок до швидкого й прогнозованого мобільного інтернету для всіх українців», – написав Федоров.
- Документ визначає кількість мегабіт на секунду, як офіційний показник якості, якого компанії зобов’язані дотримуватися.
- Користувачі можуть самостійно робити тестування швидкості на смартфоні, потім ці дані надходитимуть до регулятора НКЕК. Очікується, що це допоможе швидко виявляти проблеми у зв’язку та вимагати від операторів покращень.
- Закон скасовує мораторій на планові перевірки виконання ліцензій, що на думку Мінцифри, стане стимулом для операторів активніше розвивати мережу в сільській місцевості й покривати території, де досі немає зв’язку.
- Документ передбачає, що національний роумінг продовжить роботу після завершення воєнного стану. Мета – забезпечити зв’язком користувачів під час надзвичайних ситуацій.
Контекст
4 листопада Верховна Рада ухвалила в другому читанні зміни до Закону України «Про електронні комунікації». «За» проголосували 263 народні депутати.
Основна мета закону – гармонізувати українське законодавство з європейськими нормами та забезпечити якісніший мобільний зв’язок на всій території країни.
Законопроєкт запроваджує механізм контролю якості зв’язку за допомогою краудсорсингу: користувачі зможуть самостійно вимірювати швидкість інтернету й стабільність покриття прямо зі своїх смартфонів. Отримані дані допомагатимуть державі швидко виявляти та усувати проблемні зони.
