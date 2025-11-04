Верховна Рада прийняла у другому читанні зміни до Закону України «Про електронні комунікації» (законопроєкт №12094). За проголосували 263 народних депутати. Про це повідомив народний депутат, член Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Федієнко 4 листопада.

Деталі

За його словами, основна мета закону – привести українське законодавство у відповідність до європейських стандартів та забезпечити якісніший мобільний зв’язок по всій країні. Законопроєкт запроваджує контроль якості зв’язку через краудсорсинг: користувачі зможуть самостійно вимірювати швидкість інтернету та стабільність покриття зі своїх смартфонів, допомагаючи державі виявляти проблемні зони. Це змусить операторів реально покращувати послуги, додав він.

Федієнко наголосив, що вимірювання швидкості передачі даних стане офіційним параметром якості. Наразі цей показник згадується в законі, але не визначений як критерій, через що неможливо перевіряти виконання операторами ліцензійних зобов’язань. Після ухвалення змін швидкість буде чітко прописана як ключовий індикатор.

Крім того, за словами депутата, законопроєкт вводить єдиний стандарт для надзвичайних ситуацій. У разі війни, блекаутів чи інших криз національний центр управління електронними мережами зможе активувати національний роумінг, аби українці не втрачали зв’язок.

Зміни також гармонізують законодавство з Директивами ЄС 2018/1972 та 2015/2120, які регулюють відкритий інтернет і роумінг у Євросоюзі.

Як наголосив Федієнко, для користувачів це означатиме швидший і стабільніший мобільний інтернет, можливість самостійно перевіряти якість зв’язку, краще покриття в сільських районах та гарантований зв’язок під час надзвичайних подій. Важливо, що реалізація закону не потребуватиме жодних витрат з державного чи місцевих бюджетів.

Контекст

Згідно з постановою НЦУ від 16 липня 2024 року, мобільні оператори зобов’язані до 1 лютого 2025 року оснастити всі базові станції генераторами та акумуляторами, забезпечуючи щонайменше 10 годин автономної роботи мережі під час блекаутів. Крім того, до 1 грудня 2024 року на 25% базових станцій мала бути гарантована безперебійна робота протягом 72 годин.

Надійний мобільний зв’язок та інтернет є критично важливими, особливо в умовах відключень електроенергії. На початку року в «Дії» з’явилася функція для скарг на неякісний зв’язок, а відповідну постанову Кабінет Міністрів затвердив 17 грудня 2024 року. Очікується, що ці повідомлення дозволять оперативніше виявляти проблемні зони та усувати неполадки.