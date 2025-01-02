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«Київстар» домовився про партнерство зі Starlink /Shutterstock
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Forbes Digital

Для регіонів без зв'язку і прифронтових територій. Мобільний оператор «Київстар» надаватиме супутниковий зв’язок через Starlink. Що від цього отримають абоненти

Люба Балашова /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Люба Балашова
Forbes

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Угода «Київстару» зі Starlink про впровадження супутникового зв'язку розрахована на три роки. Фото Shutterstock

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Мобільний оператор «Київстар», який навесні 2024 року планував партнерство з британським супутниковим оператором OneWeb, змінив плани. Напередодні Нового року компанія підписала угоду зі Starlink Ілона Маска і надаватиме абонентам послугу супутникового зв’язку direct-to-cell. Що отримають користувачі? 

Угода найбільшого мобільного оператора «Київстар» зі Starlink щодо впровадження супутникового звʼязку direct-to-cell розрахована на три роки з автоматичною пролонгацією, каже обізнаний з угодою співрозмовник Forbes Ukraine, який спілкувався анонімно через чутливість теми. 

Про угоду оголосили 30 грудня 2024-го. «Послуга direct-to-cell здатна забезпечити мобільний зв’язок на будь-якому 4G-смартфоні там, де відсутнє традиційне покриття від операторів», – ідеться у пості президента «Київстару» Олександра Комарова.

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