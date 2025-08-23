Сукупний статок адміністрації президента США Дональда Трампа, до якого входять два фінансисти з Волл-стріт, кілька колишніх CEO та телеведучих і лише один професійний політик, є найбільшим в історії, навіть без урахування самого президента. Forbes USA порахував, який капітал мають міністри в Кабінеті Трампа разом із президентом США

У жовтні 2024 року, всього за кілька тижнів до виборів, Дональд Трамп взяв участь у публічній зустрічі поблизу Детройта. Мільярдер праворуч від нього, голова перехідної команди Говард Лутнік нахилився вперед, щоб пояснити, яких людей Трамп бачить у своїй майбутній адміністрації. «Найкращі бізнес-лідери країни, найкращі політики хочуть служити країні, – сказав Лутнік. – Вони будуть їй віддані, вони зберігатимуть вірність, вони дотримуватимуться її політики, і це буде найвидатніший уряд, який ви коли-небудь бачили».

І справді, уряд виявився винятковим. Минули часи генералів, готових йому протистояти. Тепер поруч із Трампом сидять його найпалкіші прихильники – від Волл-стріт до студій Fox News. Ще більш показовим є те, наскільки вони заможні. Мільярдер-президент зібрав найбагатший уряд в історії США. Навіть без урахування власного статку Трампа у $5,5 млрд, Forbes USA оцінює капітали його провідних радників у $7,5 млрд, що більш ніж удвічі перевищує $3,2 млрд, які разом мали члени його адміністрації в 2019 році. Для порівняння адміністрація Джо Байдена, до якої входили «звичайні хлопці», у 2021 році у сукупності мала ледве $110 млн.