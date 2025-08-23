Совокупное состояние администрации президента США Дональда Трампа, в которую входят два финансиста с Уолл-стрит, несколько бывших CEO и телеведущих и только один профессиональный политик, является самым крупным в истории, даже без учета самого президента. Forbes USA посчитал, какой капитал имеют министры в Кабинете Трампа вместе с президентом США

В октябре 2024 года, всего за несколько недель до выборов, Дональд Трамп принял участие в публичной встрече возле Детройта. Миллиардер справа от него, глава переходной команды Говард Лютник наклонился вперед, чтобы объяснить, каких людей Трамп видит в своей будущей администрации. «Лучшие бизнес-лидеры страны, лучшие политики хотят служить стране, – сказал Лютник. – Они будут ей преданы, они будут хранить верность, они будут придерживаться ее политики, и это будет самое выдающееся правительство, которое вы когда-либо видели».

И действительно, правительство оказалось исключительным. Прошли времена генералов, готовых ему противостоять. Теперь рядом с Трампом сидят его самые ярые поклонники – от Уолл-стрит до студий Fox News. Еще более показательно то, насколько они состоятельны. Миллиардер-президент собрал самое богатое правительство в истории США. Даже без учета собственного состояния Трампа в $5,5 млрд, Forbes USA оценивает капиталы его ведущих советников в $7,5 млрд, что более чем вдвое превышает $3,2 млрд, которые вместе имели члены его администрации в 2019 году. Для сравнения, администрация Джо Байдена, в которую входили «обычные ребята», в 2021 году в совокупности имела едва $110 млн.