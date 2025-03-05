З Двейном Джонсоном та Раяном Рейнольдсом, але без Тімоті Шаламе. 20 найбільш високооплачуваних акторів 2024 року від Forbes USA

Forbes USA підрахував гонорари голлівудських акторів та сформував список найбільш високооплачуваних акторів 2024 року. З’ясувалося, що їхні заробітки йдуть далеко за межі кінопрокату. Двейн Джонсон і Раян Рейнольдс, які очолили список, не лише знімаються у фільмах, а й активно просувають їх у соцмережах. Для топзірок Голлівуду однаково важливо і якісно грати ролі, і вміти перетворювати любов та відданість фанатів на прибуток.

Двейн Джонсон, 52, анонсував свою участь у фільмі «Кодове імʼя «Червоний» ще у 2021 році. Три роки він активно просував його серед своїх 394 млн підписників в Instagram. Хоча критики розгромили стрічку, а касові збори у $186 млн не покрили $250 млн бюджету на її створення, премʼєра на Amazon Prime Video зібрала рекордні 50 млн переглядів за перший вікенд.

Для зірок такого рівня фільми – це лише частина багаторічних контрактів із кіностудіями. Найціннішими акторами стають ті, хто вміє самостійно залучати аудиторію. Контракт Джонсона на «Кодове імʼя «Червоний» передбачав не лише гонорари за зйомки та продюсування, а й частку від прибутку, що принесло йому рекордні $50 млн за один фільм.

Його доходи доповнили вигідна угода на «Ваяну-2» та прибутки від попередніх проєктів. У підсумку Джонсон заробив $88 млн на рік (після виплат агенту та юристу), ставши найбільш високооплачуваним актором 2024 року.

На другому місці списку найбільш високооплачуваних акторів 2024 року – Раян Рейнольдс із $85 млн. Він не лише зіграв головну роль у фільмі «Дедпул та Росомаха», а й став продюсером і співавтором сценарію. Рейнольдс зняв рекламу фільму через свою маркетингову агенцію Maximum Effort.

Втім, 2024 рік для Рейнольдса відзначився ще й юридичними суперечками: його імʼя неодноразово фігурувало у судових документах через конфлікт між його дружиною Блейк Лайвлі та режисером Джастіном Бальдоні.

Третій у списку – Кевін Гарт із $81 млн. Його фільми, телешоу, подкасти й стендап-виступи роблять Гарта одним із найзатребуваніших коміків.

Ці три актори заробили стільки ж, скільки решта топ-10 разом. Вони значно випередили Бреда Пітта ($32 млн), Ніколь Кідман ($31 млн) та Адама Сендлера ($26 млн), які не мають власних маркетингових платформ.

Середній вік 20 найбільш високооплачуваних акторів, які у 2024-му разом заробили понад $730 млн, – трохи більше 54 років. Вони отримують не лише високі гонорари, а й стабільні виплати з минулих хітів. Наприклад, Джеррі Сайнфелд ($30 млн) досі заробляє на серіалі «Сайнфелд», а Метт Деймон ($8 млн) отримує прибуток від франшиз про Борна та друзів Оушена.

Через цих топакторів новим зіркам складно пробитися в рейтинг. У списку 2024 року немає жодного актора у віці 20–30 років. Наймолодша у списку – Скарлетт Йоганссон (40 років, 19-те місце). Водночас гонорари Сідні Свіні, Ґлена Павелла та Зендеї стрімко зростають. Їм ще доведеться довести, що успіх безпосередньо пов’язаний із їхнім вкладом у фільми.