С Дуэйном Джонсоном и Райаном Рейнольдсом, но без Тимоти Шаламе. 20 самых высокооплачиваемых актеров 2024 года от Forbes USA

Forbes USA подсчитал гонорары голливудских актеров и сформировал список самых высокооплачиваемых актеров 2024 года. Выяснилось, что их заработки уходят далеко за пределы кинопроката. Возглавившие список Дуэйн Джонсон и Райан Рейнольдс не только снимаются в фильмах, но и активно продвигают их в соцсетях. Для топ-звезд Голливуда в равной степени важно и качественно играть роли, и уметь превращать любовь и преданность фанатов в прибыль.

Дуэйн Джонсон, 52, анонсировал свое участие в фильме «Миссия «Красный» еще в 2021 году. Три года он активно продвигал его среди своих 394 млн подписчиков в Instagram. Хотя критики разгромили ленту, а кассовые сборы в $186 млн не покрыли $250 млн бюджета на ее создание, премьера на Amazon Prime Video собрала рекордные 50 млн просмотров за первый уик-энд.

Для звезд такого уровня фильмы – лишь часть многолетних контрактов с киностудиями. Наиболее ценными актерами становятся те, кто умеет самостоятельно привлекать аудиторию. Контракт Джонсона на «Миссию «Красный» предполагал не только гонорары за съемки и продюсирование, но и долю прибыли, что принесло ему рекордные $50 млн за один фильм.

Его доходы дополнили выгодное соглашение на «Моану-2» и доходы от предыдущих проектов. В итоге Джонсон заработал $88 млн в год (после выплат агенту и юристу), став самым высокооплачиваемым актером 2024 года.

На втором месте списка самых высокооплачиваемых актеров 2024 года – Райан Рейнольдс с $85 млн. Он не только сыграл главную роль в фильме «Дэдпул и Росомаха», но и стал продюсером и соавтором сценария. Рейнольдс снял рекламу фильма через свое маркетинговое агентство Maximum Effort.

Впрочем, 2024 год для Рейнольдса отметился еще и юридическими спорами: его имя неоднократно фигурировало в судебных документах из-за конфликта между его женой Блейк Лайвли и режиссером Джастином Бальдони.

Третий в списке – Кевин Харт с $81 млн. Его фильмы, телешоу, подкасты и стендап-выступления делают Харта одним из наиболее востребованных комиков.

Эти три актера заработали столько же, сколько остальные топ-10, вместе взятые. Они намного опередили Брэда Питта ($32 млн), Николь Кидман ($31 млн) и Адама Сэндлера ($26 млн), у которых нет собственных маркетинговых платформ.

Средний возраст 20 самых высокооплачиваемых актеров, которые в 2024-м вместе заработали свыше $730 млн, – чуть больше 54 лет. Они получают не только высокие гонорары, но и стабильные выплаты от прошлых хитов. К примеру, Джерри Сайнфелд ($30 млн) до сих пор зарабатывает на сериале «Сайнфелд», а Мэтт Дэймон ($8 млн) получает прибыль от франшиз о Борне и друзьях Оушена.

Из-за этих топ-актеров новым звездам сложно пробиться в рейтинг. В списке 2024 года нет ни одного актера в возрасте 20–30 лет. Самая молодая в списке – Скарлетт Йоханссон (40 лет, 19-е место). В то же время гонорары Сидни Суини, Глена Пауэлла и Зендеи стремительно растут. Им еще придется доказать, что успех напрямую связан с их вкладом в фильмы.