Десятка найбільш високооплачуваних тенісистів світу 2025 року заробила на 16% більше, ніж торішня. Лідери цьогорічного списку Forbes USA – молоді зірки Карлос Алькарас, Яннік Сіннер і Коко Гофф, які поступово змінюють епоху Роджера Федерера, Рафаеля Надаля та Новака Джоковича. До списку увійшли і тенісисти з РФ та Білорусі попри санкції й скандали в минулому
Протягом останнього року теніс визначався протистоянням між італійцем Янніком Сіннером, 24, та іспанцем Карлосом Алькарасом, 22. За цей час вони здобули всі чотири титули на турнірах Великого шолома в одиночному розряді та ще вісім трофеїв серії ATP Tour. Тепер їхнє суперництво виходить і на фінансовий рівень.
Найбагатші на корті та поза ним
