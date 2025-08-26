Десятка найбільш високооплачуваних тенісистів світу 2025 року заробила на 16% більше, ніж торішня. Лідери цьогорічного списку Forbes USA – молоді зірки Карлос Алькарас, Яннік Сіннер і Коко Гофф, які поступово змінюють епоху Роджера Федерера, Рафаеля Надаля та Новака Джоковича. До списку увійшли і тенісисти з РФ та Білорусі попри санкції й скандали в минулому

Протягом останнього року теніс визначався протистоянням між італійцем Янніком Сіннером, 24, та іспанцем Карлосом Алькарасом, 22. За цей час вони здобули всі чотири титули на турнірах Великого шолома в одиночному розряді та ще вісім трофеїв серії ATP Tour. Тепер їхнє суперництво виходить і на фінансовий рівень.

Найбагатші на корті та поза ним