Forbes Digital підписка
Подписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купить
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купить

Что ищем?

Категория
Богатейшие
Дата

Forbes Digital

$285 млн на десятерых. Карлос Алькарас, Янник Синнер и Коко Гофф – тройка самых высокооплачиваемых теннисистов мира. Кто еще вошел в список Forbes

Forbes USA
Forbes

11 хв читання

Теніс Карлос Алькарас, Яннік Сіннер, Коко Гофф /коллаж Анастасия Савеленко

Карлос Алькарас, Янник Синнер и Коко Гофф вошли в тройку самых высокооплачиваемых теннисистов мира в 2025 году. Фото коллаж Анастасия Савеленко

Десятка самых высокооплачиваемых теннисистов мира 2025 года заработала на 16% больше прошлогодней. Лидеры нынешнего списка Forbes USA – молодые звезды Карлос Алькарас, Янник Синнер и Коко Гофф, постепенно сменяющие эпоху Роджера Федерера, Рафаэля Надаля и Новака Джоковича. В список вошли и теннисисты из РФ и Беларуси, несмотря на санкции и скандалы в прошлом

Покупайте годовую подписку на шесть журналов Forbes Ukraine по цене четырех. Если вы цените качество, глубину и силу реального опыта, эта подписка именно для вас.

В течение последнего года теннис определялся противостоянием между итальянцем Янником Синнером, 24, и испанцем Карлосом Алькарасом, 22. За это время они получили все четыре титула на турнирах Большого шлема в одиночном разряде и еще восемь трофеев серии ATP Tour. Теперь их соперничество выходит и на финансовый уровень.

Самые богатые на корте и вне его

Вы нашли ошибку или неточность?

Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.

Предыдущий слайд
Следующий слайд
Четвертий випуск 2025 року вже у передпродажу
Четвертий випуск 2025 року вже у передпродажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні