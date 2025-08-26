Десятка самых высокооплачиваемых теннисистов мира 2025 года заработала на 16% больше прошлогодней. Лидеры нынешнего списка Forbes USA – молодые звезды Карлос Алькарас, Янник Синнер и Коко Гофф, постепенно сменяющие эпоху Роджера Федерера, Рафаэля Надаля и Новака Джоковича. В список вошли и теннисисты из РФ и Беларуси, несмотря на санкции и скандалы в прошлом

В течение последнего года теннис определялся противостоянием между итальянцем Янником Синнером, 24, и испанцем Карлосом Алькарасом, 22. За это время они получили все четыре титула на турнирах Большого шлема в одиночном разряде и еще восемь трофеев серии ATP Tour. Теперь их соперничество выходит и на финансовый уровень.

Самые богатые на корте и вне его