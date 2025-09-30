Венчурний капіталіст Джим Бреєр, 64, заробив свій перший мільярд на Facebook 20 років тому, коли компанія ще не здавалася безпрограшною ставкою. Тепер, маючи в партнерах двох дорослих синів і переживши сімейну трагедію, він хоче змінити систему охорони здоров’я. Він розповів Forbes USA , які його ставки.

Середина серпня 2025-го. Венчурний капіталіст Джим Бреєр вирушає зі свого дому в Остіні, штат Техас, до закритого маєтку в Пеббл-Біч, Каліфорнія, щоб відвідати кілька заходів Monterey Car Week, серед яких і найпрестижніше автомобільне шоу у світі Concours d’Elegance. Бреєр отримує задоволення, розглядаючи елегантні авто, але колекціонером його не назвеш. У власному гаражі в нього лише відносно нові BMW та Land Rover. Тут він радше для гри в гольф і зустрічей зі старими друзями.

Спілкуватися й уважно слухати інших, мабуть, його справжня суперсила. Він віддає перевагу розмовам про ідеї та інвестиції, і, звісно, про студентський футбол, аніж будь-яким іншим темам. Людина, яка стала мільярдером у 2011 році й закріпила за собою репутацію суперзірки завдяки ранній ставці на Facebook, знову влучила в ціль: цього разу з червневим IPO компанії Circle Internet Group, творця стейблкоїна USDC.

Ажіотаж навколо Circle