Джим Бреєр заробив майже $100 млн на IPO Circle і подвоїв статки до $3,8 млрд. Чому венчурний мільярдер після Facebook і Spotify перемкнувся на систему охорони здоров’я?

Forbes USA
Forbes

9 хв читання

Джим Бреєр Jim Breyer /Коді Пікенс для Forbes

Серед вдалих інвестицій Джима Бреєра – Facebook, Spotify, Marvel, Etsy та Legendary Pictures. Фото Коді Пікенс для Forbes

Венчурний капіталіст Джим Бреєр, 64, заробив свій перший мільярд на Facebook 20 років тому, коли компанія ще не здавалася безпрограшною ставкою. Тепер, маючи в партнерах двох дорослих синів і переживши сімейну трагедію, він хоче змінити систему охорони здоров’я. Він розповів Forbes USA, які його ставки.

Середина серпня 2025-го. Венчурний капіталіст Джим Бреєр вирушає зі свого дому в Остіні, штат Техас, до закритого маєтку в Пеббл-Біч, Каліфорнія, щоб відвідати кілька заходів Monterey Car Week, серед яких і найпрестижніше автомобільне шоу у світі Concours d’Elegance. Бреєр отримує задоволення, розглядаючи елегантні авто, але колекціонером його не назвеш. У власному гаражі в нього лише відносно нові BMW та Land Rover. Тут він радше для гри в гольф і зустрічей зі старими друзями.

Спілкуватися й уважно слухати інших, мабуть, його справжня суперсила. Він віддає перевагу розмовам про ідеї та інвестиції, і, звісно, про студентський футбол, аніж будь-яким іншим темам. Людина, яка стала мільярдером у 2011 році й закріпила за собою репутацію суперзірки завдяки ранній ставці на Facebook, знову влучила в ціль: цього разу з червневим IPO компанії Circle Internet Group, творця стейблкоїна USDC. 

Ажіотаж навколо Circle

