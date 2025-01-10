Сім причин, чому 2025 рік може повністю змінити ринок криптовалют. І навіщо робити ставку на стейблкоїни. Прогноз від Forbes USA

Попри питання щодо регулювання, невирішені позови SEC і численні блокчейни, які стали «зомбі» з мільярдними втратами, біткоїн і весь криптовалютний ринок у 2024 році пережили тріумфальне відродження. Криптозима? Завершена. Занепад імперій та судові драми? У минулому. Ті, хто вижив? Загартовані й готові до нової «золотої лихоманки».

Після багаторічного протистояння з Комісією з цінних паперів і бірж США на ринку зʼявилися біржові фонди (exchange-traded fund – ETF) на біткоїн та ефір. Посеред грудня 2024 року американські біткоїн-ETF вже управляли активами на $129 млрд, перевищивши $125 млрд у золотих ETF, згідно з даними норвезької компанії K33 Research.

Післявиборчий оптимізм і обіцянки Дональда Трампа зробити США «криптостолицею світу» й створити стратегічний резерв біткоїнів підняли ціну на біткоїн вище $100 000.

Solana переживає свій зірковий час завдяки хайпу навколо мемних токенів і нових категорій, таких як DePIN – мереж, що використовують блокчейн-технології для децентралізації контролю й володіння фізичною інфраструктурою. Платформи, серед яких Polymarket, де користувачі роблять ставки на результати президентських виборів у США, та гра Off The Grid, досягли масового успіху. Нова хвиля «дегенів» (crypto degens) ставить на такі токени, як fartcoin і dogwifhat, ринкова капіталізація кожного з яких наразі перевищує $1 млрд.

«Це рік, коли криптовалюта стала мейнстримом завдяки способу, якого не було з 2021 року. Тепер це довгостроковий клас активів, який матиме голос і значення», – розповідає Роб Гадік, генеральний партнер криптовалютного венчурного фонду Dragonfly із Сан-Франциско.

«Якщо подивитися на вплив криптовалюти на вибори – як на рівні донорів, так і в контексті того, як її інтегрують у законодавство і кампанії кандидатів у президенти, – цього ніколи раніше не відбувалося й, безумовно, є великим кроком уперед у легітимізації».

Трампом і групою чиновників – прихильників криптовалюти, які готові обіймати посади, створюються умови для того, що інсайдери вже називають золотою епохою криптовалюти.

Нові історичні максимуми й резерв біткоїнів у США

Мистецтво сміливих цінових прогнозів повертається. Управитель криптоактивів Bitwise прогнозує $200 000 або навіть $500 000 за біткоїн, якщо США створить стратегічний резерв, подібний до тих, які існують для нафти або золота. Логіка полягає в тому, що офіційний запас біткоїнів США спровокує глобальне FOMO.

Трамп запропонував використати 200 000 біткоїнів (вартістю $21 млрд), конфіскованих у злочинців, для запуску резерву на конференції Nashville Bitcoin у липні. Однак юридичний шлях залишається невизначеним: чи знадобиться схвалення Конгресу, чи виконавча влада зможе діяти самостійно? «Прокриптовалютна» сенаторка Синтія Ламміс у липні запропонувала створити резерв, яким управляв би Департамент казначейства.

Волатильність активу може підірвати фінансову стабільність, стверджують скептики. Невизначеність, чи купуватиме США більше біткоїнів на відкритому ринку, додає інтриги.

Регуляторний перезапуск: дружній Вашингтон

Майбутня адміністрація може стати найприхильнішою до криптовалют за всю історію. Основні призначення:

SEC: Пол Аткінс, колишній комісар SEC і прихильник криптовалют, замінить Гері Генслера, чий термін перебування на посаді визначався позовами та жорсткими заходами.

Пол Аткінс, колишній комісар SEC і прихильник криптовалют, замінить Гері Генслера, чий термін перебування на посаді визначався позовами та жорсткими заходами. CFTC: Браян Квінтенц, голова політики в Andreessen Horowitz і колишній комісар CFTC, є головним кандидатом на посаду голови агентства.

Браян Квінтенц, голова політики в Andreessen Horowitz і колишній комісар CFTC, є головним кандидатом на посаду голови агентства. Міністерство фінансів: гедж-фондовий мільярдер і прихильник біткоїна Скотт Бессент є кандидатом на пост міністра.

гедж-фондовий мільярдер і прихильник біткоїна Скотт Бессент є кандидатом на пост міністра. Міністерство торгівлі: Говард Латник, CEO Cantor Fitzgerald, головного поручителя резервів Tether (USDT), ймовірно, очолить відомство.

Говард Латник, CEO Cantor Fitzgerald, головного поручителя резервів Tether (USDT), ймовірно, очолить відомство. Цар із питань ШІ та криптовалюти: Девід Сакс, венчурний капіталіст і колишній колега Ілона Маска в PayPal, відповідатиме за політику в цих двох ключових напрямах.

«Є реальна можливість створити хорошу політику для галузі», – каже Крістін Сміт, CEO Blockchain Association із Вашингтона, яка представляє понад 100 криптокомпаній. «Білий дім дав зрозуміти, що це пріоритет. Ми побачимо комбіновані зусилля по всьому уряду: законодавчий поштовх для ринкової структури та стейблкоїнів і значний зсув у бік повернення інновацій у США», – додає вона.

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Нові публічні розміщення та доступний капітал

Список криптовалютних IPO починає розширюватися. Bitwise називає п’ять компаній, які, ймовірно, стануть публічними наступного року.

Circle: емітент другого за величиною стейблкоїна USDC конфіденційно подав заявку на IPO в січні.

емітент другого за величиною стейблкоїна USDC конфіденційно подав заявку на IPO в січні. Figure: компанія, яка спеціалізується на блокчейн-фінансових послугах, таких як іпотечні кредити й токенізація активів.

компанія, яка спеціалізується на блокчейн-фінансових послугах, таких як іпотечні кредити й токенізація активів. Kraken: криптобіржа в США, яка планує IPO з 2021 року.

криптобіржа в США, яка планує IPO з 2021 року. Anchorage Digital: її статус федерального банку може полегшити вихід на ринок.

її статус федерального банку може полегшити вихід на ринок. Chainalysis: лідер у галузі блокчейн-аналітики та комплаєнсу.

Крім того, Роб Гадік із Dragonfly зазначає: «Я очікую, що ринок LP покращиться – вони захочуть інвестувати більше капіталу в криптовалюти, а багато традиційних фондів Web 2 повернуться до цієї сфери.

Ми вже починаємо це бачити в певних нішах, таких як стейблкоїни та платежі». Але, за його словами, венчурні угоди зазвичай відстають від ралі на публічних ринках на 1–2 квартали.

Основні індексні включення

Акції MicroStrategy зросли на понад 400% цього року. Тепер компанія входить до Nasdaq 100, і аналітики прогнозують її включення до S&P 500 завдяки новим правилам бухгалтерського обліку, які дозволяють відображати інвестиції в біткоїни за ринковою вартістю у фінансовій звітності.

Ця зміна може привести MicroStrategy до фондів, які відстежують індекси, а отже, до портфелів численних інвесторів у США. Гра засновника й виконавчого голови Майкла Сейлора Bitcoin Treasury (випуск облігацій і акцій для накопичення біткоїнів) підняла його компанію з капіталізацією $86 млрд до 100 топфірм у S&P 500. Акції Coinbase, які зросли на 70% цього року, також можуть приєднатися до цього престижного індексу, за словами аналітиків.

Зростання стейблкоїнів

Сектор стейблкоїнів готується до вибухового зростання, потенційно подвоюючись до капіталізації $400 млрд, оскільки США наближаються до ухвалення довгоочікуваного закону про стейблкоїни. У 2024 році обсяг транзакцій із використанням стейблкоїнів досяг $8,3 трлн, майже зрівнявшись із $9,9 трлн обсягів Visa, за даними Bitwise.

Tether і Circle залишаються лідерами на гребені хвилі високих процентних ставок. Однак якщо вони продовжать працювати більше як управителі активів, ніж платіжні компанії, їхнє зростання може невдовзі сповільнитися, застерігає Роб Гадік.

Stripe’s придбала платформу стейблкоїнів Bridge за $1,1 млрд у жовтні, пославши чіткий сигнал: стейблкоїни можуть стати основою фінтеху. Stripe називає їх «суперпровідниками для фінансових послуг», підкреслюючи їхню швидкість, низьку вартість і глобальне охоплення. Robinhood також розглядає можливість створення глобальної мережі стейблкоїнів.

Тим часом моделі стейблкоїнів нового покоління («стейблкоїни 2.0») поступово набирають обертів. «Є кілька нових моделей, які повертають дохід власникам токенів або додаткам, які залучають користувачів, – пояснює Ceteris, керівник досліджень криптоаналітичної фірми Delphi Digital із Нью-Йорка. – Вони можуть бути руйнівними».

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Прискорення токенізації

Генеральний директор BlackRock Ларрі Фінк проповідує токенізацію вже кілька років. Від нерухомості до мистецтва – усе може отримати свій токен. Основні переваги: миттєве розрахування, нижчі витрати порівняно з традиційною секʼюритизацією, цілодобова ліквідність і прозорість.

Три роки тому криптосектор токенізував лише $2 млрд реальних активів (RWAs), таких як приватний кредит, державний борг США, товари та акції. Сьогодні ця цифра близька до $14 млрд. Венчурний фонд ParaFi прогнозує, що ринок токенізованих RWAs може зрости до $2 трлн до 2030 року, що знаменуватиме значну трансформацію власності й торгівлі активами.

Нові додатки та краща інфраструктура

Головне слово місяця: AI-агенти. Готуйтеся побачити злиття штучного інтелекту та криптовалюти в такому вигляді, що нагадуватиме наукову фантастику.

Подивіться на TruthTerminal – AI-агента, який не лише залучив $50 000 від Марка Андрессена, але й став мільйонером, використовуючи соціальні медіа на X. Його успіх полягає в просуванні токена, що базується на абсурдному мемі 2000-х років (анонімні творці токена перевели значну суму на гаманець TruthTerminal, керований творцем Енді Ері).

Однак аналітики обережні. Практичні AI-агенти – наприклад, ті, що намагаються виконувати складні транзакції між блокчейнами від імені користувачів, – залишаються рідкісними й перебувають на ранніх етапах розвитку. «Агенти захоплюють, тому що вони нові, – каже Ceteris із Delphi Digital, – але вони, ймовірно, стануть найбільшою бульбашкою цього циклу – і на краще, і на гірше».

Хоча блокчейн-індустрія залишається фрагментованою, а більшість децентралізованих додатків поки що не стали популярними, робота над створенням надійної інфраструктури триває.

«Solana задала тренд для епохи блокчейнів із високою пропускною здатністю (у криптоспільноті це означає блокчейни, здатні обробляти тисячі транзакцій за секунду, подібно до Visa та MasterCard), і ви бачите, що майже кожен новий блокчейн запускається під цим прапором, тому буде багато дешевого блок-простору», – пояснює Ceteris.

І ось так, наратив криптовалют змінився з виживання на ейфорію. Це лише частина того, що може принести наступний рік. Обережність залишається важливою.

Ринок буде проходити через неминучі злети й падіння. І цього разу ставки здаються вищими, ніж будь-коли.