Венчурный капиталист Джим Брейер, 64, заработал свой первый миллиард на Facebook 20 лет назад, когда компания еще не казалась беспроигрышной ставкой. Теперь, имея в партнерах двух взрослых сыновей и пережив семейную трагедию, он хочет изменить систему здравоохранения. Он рассказал Forbes USA, какие его ставки
Покупайте годовую подписку на шесть журналов Forbes Ukraine по цене четырех. Если вы цените качество, глубину и силу реального опыта, эта подписка именно для вас.
Середина августа 2025 года. Венчурный капиталист Джим Брейер отправляется из своего дома в Остине, штат Техас, в закрытое поместье в Пеббл-Бич, Калифорния, чтобы посетить несколько мероприятий Monterey Car Week, среди которых и самое престижное автомобильное шоу в мире Concours dʼElegance. Брейер получает удовольствие, рассматривая элегантные автомобили, но коллекционером его не назовешь. В собственном гараже у него только сравнительно новые BMW и Land Rover. Здесь он скорее для игры в гольф и встреч со старыми друзьями.
Общаться и внимательно слушать других, вероятно, его настоящая суперсила. Он отдает предпочтение разговорам об идеях и инвестициях, и, конечно, о студенческом футболе, чем любым другим темам. Человек, ставший миллиардером в 2011 году и закрепивший за собой репутацию суперзвезды благодаря ранней ставке на Facebook, снова попал в цель – на этот раз с июньским IPO компании Circle Internet Group, создателя стейблкоина USDC.
Ажиотаж вокруг Circle
Вы нашли ошибку или неточность?
Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.