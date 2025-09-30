Венчурный капиталист Джим Брейер, 64, заработал свой первый миллиард на Facebook 20 лет назад, когда компания еще не казалась беспроигрышной ставкой. Теперь, имея в партнерах двух взрослых сыновей и пережив семейную трагедию, он хочет изменить систему здравоохранения. Он рассказал Forbes USA , какие его ставки

Середина августа 2025 года. Венчурный капиталист Джим Брейер отправляется из своего дома в Остине, штат Техас, в закрытое поместье в Пеббл-Бич, Калифорния, чтобы посетить несколько мероприятий Monterey Car Week, среди которых и самое престижное автомобильное шоу в мире Concours dʼElegance. Брейер получает удовольствие, рассматривая элегантные автомобили, но коллекционером его не назовешь. В собственном гараже у него только сравнительно новые BMW и Land Rover. Здесь он скорее для игры в гольф и встреч со старыми друзьями.

Общаться и внимательно слушать других, вероятно, его настоящая суперсила. Он отдает предпочтение разговорам об идеях и инвестициях, и, конечно, о студенческом футболе, чем любым другим темам. Человек, ставший миллиардером в 2011 году и закрепивший за собой репутацию суперзвезды благодаря ранней ставке на Facebook, снова попал в цель – на этот раз с июньским IPO компании Circle Internet Group, создателя стейблкоина USDC.

Ажиотаж вокруг Circle