Вигідні рекламні контракти та частка в бренді взуття On зробили швейцарську зірку великого тенісу Роджера Федерера, 44, лише сьомим спортсменом у клубі тенісних багатіїв. Ще одна інвестиція у сферу food tech може принести новий прибуток. Як спортивні травми не завадили йому увійти до рейтингу найбагатших тенісистів світу від Forbes USA ?

У 2019 році Роджер Федерер стояв на центральному корті в Базелі, Швейцарія, під золотим конфеті, що сипалося згори, зі сльозами на очах. Така емоційність була природною після перемоги у фіналі турніру Swiss Indoors у двох сетах, де колись він працював подавачем м’ячів. Але це також було схоже на усвідомлення, що у 38 років у нього може залишатися не так багато подібних моментів у професійній кар’єрі тенісиста.

Насправді цей трофей виявився останнім у кар’єрі Федерера. Травми серйозно обмежили його виступи в останні три роки на турі Асоціації тенісистів-професіоналів, перш ніж він остаточно «повісив ракетку на гвіздок» у вересні 2022-го. Але навіть попри те, що Федерер більше не поповнив колекцію, яка вже налічувала 20 титулів Великого шлема в одиничному розряді та дві олімпійські медалі, він залишався найбільш високооплачуваним тенісистом аж до кінця і після своєї кар’єри.

Тепер Forbes USA оцінює статки Федерера в $1,1 млрд, зокрема завдяки його значній міноритарній частці у публічній швейцарській компанії On, що виробляє взуття та одяг.

Роджер Федерер під час Шанхайського турніру Rolex Masters 2024 року, 11 жовтня 2024 року в Шанхаї, Китай. Фото Getty Images

З трьох років у тенісі