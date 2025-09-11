Обязательные акты выполненных работ могут отменить для предоставления услуг, получающих оплату безналично. Бизнес поддерживает инициативу. Какие аспекты остается решить?

Инициировали изменения по запросу бизнеса, говорит глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев. «Были многочисленные обращения, наконец-то нашли компромисс», – говорит он. Законопроект №14023 Гетманцев подал на рассмотрение Верховной Рады 8 сентября.

Правительство на следующий день подало свой законопроект №14023-1. Экономия для бизнеса может составлять 20,2 млрд грн в год на подготовке документов, заявлял министр экономики Алексей Соболев.