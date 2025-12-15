Прослухати матеріал
Продукты с каннабидиолом можно купить в сотнях украинских аптек и торговцев, хотя в законодательстве до сих пор есть пробелы. Forbes Ukraine узнал у 100 CBD, «Канаптеки» и Integralist, как изменился рынок CBD-товаров за несколько лет, какие перспективы имеет и что нужно для старта
«Стремительно растет понимание, что CBD – это не психоактивный каннабис и имеет терапевтический потенциал», – говорит Анна Елфимова, которая вместе с партнерами зарегистрировала компанию Good Mental и ТМ «100 CBD» в 2022 году. Сейчас продукты бренда можно купить в 150 аптеках, ритейле и онлайне, а выручка прыгнула с 497 000 грн в 2023 году до 9,6 млн грн в 2024-м, по данным YouControl.
У рынка огромный потенциал, соглашается Илларион Ярошенко, владелец ТМ «Канаптека», которая первой завезла каннабидиол в Украину в 2020 году и долгое время была монополистом.
