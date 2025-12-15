Продукти з канабідіолом можна купити в сотнях українських аптек і торговців, хоча у законодавстві досі є прогалини. Forbes Ukraine дізнався у 100 CBD, «Канаптеки» та Integralist, як змінився ринок CBD-товарів за кілька років, які перспективи має і що потрібно для старту

«Стрімко зростає розуміння, що CBD – це не психоактивний канабіс та має терапевтичний потенціал», – каже Анна Єлфімова, яка разом із партнерами зареєструвала компанію Good Mental і ТМ «100 CBD» у 2022 році. Зараз продукти бренду можна купити у 150 аптеках, ритейлі та онлайні, а виторг стрибнув із 497 000 грн у 2023 році до 9,6 млн грн у 2024-му, за даними YouControl.

У ринку величезний потенціал, погоджується Іларіон Ярошенко, власник ТМ «Канаптека», яка першою завезла канабідіол в Україну у 2020 році та довгий час була монополістом.